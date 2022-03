MARIJA I SINIŠA ĆE DA SVISNU! Miljana slomljena priznala da li voli Zolu i otkrila planove sa Bebicom!

Miljanu Kulić iskreno je govorila o Lazaru Čoliću Zoli i njenim emocijama koje oseća prema njemu. Takođe, svesna je da je Nenad Macanović Bebica voli i da treba da ostane sa njim, uprkos svemu

- Tvoj ulazak je izazvo spektakl, svi su to gledali. Mnogo spekuliše o tvom odnosu sa Zolom. Mnogi veruju da ti voliš Zolu - otpočela je Ivana.

foto: Printscreen

- Razum mi govori da je Nenad za mene. Ali ja vidim da je Zola gladan i krijući odvojim za njega. Ne znam, posle svega nije zaslužio, pogelda me, pune su mu oči suza. Ružno je to što radim ali ne znam šta će biti sa celom situacijom. Ja znam da nikada neću biti sa njim, jednostavno ga boli uvo za sve. Moja greška je što ljudima zaboravim ružne stvari. Ja sam Zolu zavolela kada sam videla iskrenu emociju. Znam da, kada bih se vratila u taj ondos, nikome ne bi bilo dobro. Meni je tata rekao da uđem, i rekao je da ima želju da pobedim u rijalitiju. Obećala sam da neću napraviti glupost. Teško je kada se boriš sam sa sobom. Nenad vidi šta ja radim. Ja ne znam kako Nenadu da objasnim neke stvari. Obećala sam mu da se neću pomiriti sa Zolom - rekla je Miljana.

Koliko će Nenad moći da izdrži taj pritisak kada vidi tvoj žal za Zolom?

- On je meni rekao da se plaši da će me izgubiti. On je tako smislio priču, da bi video moju rekaciju i kaže da se plaši. Shvatila sam vremenom da sam bila budala kada sam išla srcem. Uvela sam ga ovde, samoj bih se sebi gadila da se pomirim sa njim. Nije razmišljao kako sam se ja osećala. Ja njemu ništa više ne verujem, apsolutno ništa. Ja sam rekla i za njegovo dobro , znam da nije zaslužio jer nikada nije razmišljeo o meni. I kada mi je najgore bilo, on je išao protiv mene. A sa Nenadom imam ljubav i znam da me ceni. Ja sam mu rekla da me neće izgubiti. Trudiću se da budem najsmejana. On je bio tu i u dobru i u zlu. Ja ću se truditi da izbegavam susrete sa Zolom - dodaje Miljana.

Je l' voliš Zolu? - upitala je Ivana.

- Ne znam. Shvatila sam na šta je sve spreman i gadio mi se. Sa druge strane, ja ne želim da ga volim. Ja bih najviše volela da ga mrzim. Kada bih se pomirila sa Zolom, bilo bi dobro mesec dana, posle toga ne. Uvela sam ga da me prevari, da izvuče ono najgore iz mene. Taj odnos je bolestan za mene i za moju porodicu. Kada popijem, ja tada vodim računa o svom ponašanju. Da bih krenula lošim putem, možda bih krenula i zaustavila bih se. Sa druge strane imam ono što sam oduvek želala, a to je Nenad. Teško je, teško je, ali...Neću dozvoliti sebi da napravim grešku - govori Miksi.

Je l' ti vidiš ljubav kada te pogleda Zola?

- Vidim kajanje. Ja sam ga napolju prebolela. Vidim kajanje ali ne znam da li je iskreno kajanje. Ne želim njega da dovodim u neprijatnu situaciju jer znam kako bi se ja osećala da ja to radim Nenadu. Neću dozvoliti da Nenad bude izigran. Nije mi potrebna sreća, nego mi je potrebna snaga i volja - zaključuje Miljana.

foto: Printscreen

kurir.rs

Bonus video:

