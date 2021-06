NA GRANICI SU MI REKLI DA IMAM POTERNICU, MISLIO SAM DA JE SKRIVENA KAMERA: Potresna ispovest MILJANINOG BIVŠEG o HAPŠENJU!

Lazar Čolić Zola, bivši rijaliti učesnik i bivši dečko Miljane Kulić, nedavno je uhapšen, a sada je po prvi put otkrio detalje tog iskustva:

- Krenuo sam na nastup u Modriču u jedan klub da radim i na granici su mi rekli da imam poternicu Srbije, na prvi trenutak sam pomislio da je skrivena kamera, ali kada su me stavili unutra u pritvor 4 sata video sam da nije šala. Zatim su mi rekli da će patrola doći po mene i da ću morati u Kazneno Popravi Dom u Nišu. Nakon 4 sata patrola je došla i krenuli smo za Niš. Tamo kad sam stigao smestili su me u ćeliju sa nekim Švabom. Covek je na prvi pogled delovao kao polumrtav, ali nakon mog šprehanja dojča sa njim progledao je i nije prestajao da se smeje - priča Lazar Čolić Zola, pa dodaje:

- Ujutro nas je probudila straža i digla na noge, a nakon toga je usledio i doručak koji se sastojao od modre viršle i parčeta hleba. Naravno, Švaba po imenu Mihael nije ni pomišljao da okusi klopu, a ja sam bio raspolozen i za svoj i njegov obrok. Nakon toga smo nastavili da ćaskamo jezikom koji se sastojao iz Nemačko-Englesko-Španskog. Sat unutra je trajao kao godina napolju. Bilo je jako teško, ali u nekim momentima zanimljivo jer sam shvatio kako je zapravo ljudima koji su tamo godinama. Posle toga sam čekao da me pozovu na sud i nadao se da će da mi se ukine pritvor jer je određen zbog mog nepojavljivanja na sudu, jer sam bio u Zadruzi. Bilo je jako teško, tih 30 sati je trajalo duže nego 6 mjeseci rijalitija, ali bukvalno. Razmišljao sam o svemu, celi moj život mi je prolazio kroz glavu, ali sam se trudio da razmišljam pozitivno i čak sam napisao pesmu koju planiram da izdam kao moju drugu pesmu, a prva je već gotova. U toku je montiranje spota koji izlazi uskoro. I došao je taj trenutak stavljaju mi lisice i voze me na sud, tamo dobijam advokata koji je uspeo da mi ukine pritvor i pustili su me - dodaje bivši zadrugar.

Na iznenađenje mnogih, Zola se u Nišu družio sa rođenim bratom Marije Kulić, sa kojom je na ratnoj nozi, ali za njenog brata Pericu je imao samo reči hvale.

- Nakon mog izlaska, prva osoba na koju sam naišao u Nišu je bio Perica, rođeni brat od Marije Kulić. Sa njim sam se video i proveo neko vreme. Mnogo dobar čovek i pošten. Čak smo popili malo i ispričali se. To je ceo kontakt sa porodicom Kulić - otkriva Zola.

Za kraj je otkrio da li planira pomirenje sa bivšom devojkom, čuvenom Miljanom Kulić, preko koje se proslavio.

- Nemam u planu nikakvo pomirenje, isključivo želim da se posvetim sebi i svojoj karijeri, jer mislim da sam zaslužio da dođe i mojih 5 minuta, a ovih 30 sati koje sam proveo iza rešetaka cu GROSE, da naplatim onom kome treba, jer nisu oni svesni ko je Zolander na 100% - ispričao je Zola.

