MILJANA I BEBICA SVE SLAGALI? Nenad nije hteo da uđe u rijaliti, ima dogovor sa Marijom Kulić, OVAJ ZADRUGAR rešio da ih RASKRINKA

Stefan Karić je u toku radio emisije otkrio "pakleni" plan koji su Nenad Macanović Bebica i Miljana Kulić navodno smislili kako bi Lazara Čolića Zolu napravili ljubomornim.

- Pošto Bebica nije hteo da dođe ovde. Ja ću razotkriti njihov dogovor, ovo je sve laž. Miljana mu je rekla da sve to kaže, zato što je htela da utera Zoli inat i da Zola vidi da ona ima lovatora. To je jedna velika laž. Ništa nije od onoga što se priča. Ima dogovor sa Marijom i sa svima iz Niša. Sve su oni nafilovali. Kao, on potrošio 20 hiljada eura u Piramidi. Bebica treba da ide na poligraf. On trpi sve to, zbog čega, niko ne zna - izneo je Karić.

Podsetimo, Nenadu Macanoviću Bebici cela situacija u beloj kući teško pada, pa mu je posle emisiji pozlilo i on se onesvestio u dnevnoj sobi.

Miljana Kulić je za to vreme bila u pušionici i nije mu prišli da ga pita kako je, dok su reper Nenad Aleksić Ša, Lepi Mića, Anđelo Ranković i Sandra Rešić odmah prišli i pružili mu pomoć!

Kurir.rs/M.M.

