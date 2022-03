AKO JE PRVI PUT OPROSTIO, ŠTO NE BI DRUGI? Miljana ubeđena da Dejan ZAVLAČI Aleks: S njom gubi vreme samo da ne bi gledao Dalilu

Zadrugari su tokom "Gledanja snimaka" imali priliku da vide svađu Dejana Dragojevića i Aleksandra Nikolić pred početak žurke.

- Ja sam rekla i prethodnih dana da on dosta razmišlja kako će šta da ispadne i da li će drugi da komentarišu, da li će neko da čuje naše rasprave, pa da imaju argumente da nas poklope. To je budalaština, ne treba da brine kako će šta da ispadne - pričala je Aleksandra.

- Je l' imaš osećaj da se zabavljaš sa ozbiljnim rijaliti igračem? - pitao je Milan Milošević.

- On realno jeste igrač, iskusan je što se tiče svega, ali pre svega mislim da se zabavljam sa dečkom koji me voli i koga ja volim - dodala je Aleks.

- On je rekao da jedva čeka da se zavšri rijaliti, rekao je da jedva čeka da se vrati i da opet napada sve. Ja sam sa Dejanom u korektim ondosima, ali mislim da je proračunat. On proračunato ne gleda u Dalilu, pa moramo sami da tumačimo. Ako je prvi put oprostio prevaru, što ne bi drugi put? Ako u svojoj glavi proračunato ne gledam u Zolu, znači da bih uradila sve suprotno. Ja razumem Aleksandru, jer garantujem da pet godina ne može da se izbriše tako lako, posledice ostaju. On sa njom gubi vreme da se ne bi fokusirao na Dalilu - pričala je Miljana Kulić.

- Nije istina, ne zameram ti, samo kažem da nije istina - dobacio je Dejan.

- Ako proračunato radi, radi zarad rijalitija. Da se njemu ovo nije dogodilo, gazio bi sve pred sobom, kao što je radio i pre. Sad se plaši, kad Anđeli kaže nešto , pa dobije pitanje jer neko plače zbog njega, pre ga to nije zanimlo.

