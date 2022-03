MILJANA STAVILA KARTE NA STO! Kulićeva pred Nendom priznala SVE Zoli, on odmah spomenuo Mariju! (VIDEO)

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola nastavili su da razgovaraju u pušionici i to pred Nenadom Macanovićem.

- Bolje da se smeje, nego da histeriše, veruj mi - pričao je Zola.

- Da li misliš da ja želim da se pomirim sa tobom da i mogao bilo ko da me spreči? - pitala je Miljana.

- Milsim da ne bi, pa ni njena majka nije mogla. Išla je protiv porodice, nikad nije bilo da ne priča zbog mene, ali nije slušala. Ja znam da tebe to ne interesuje i da to nije poenta razgovora i da ne dolazimo do rasprava, pa da nam se ljudi smeju. Ja onda moram da palim svoju kvarnoću, provociraš mene, ja tebe i ispada čovek - rekao je Zola.

- Kako vreme prlazi sve više ga volim - otkrila je Kulićeva.

- Ja sam video, ti si se zaklela i od tada ti verujem da ga voliš - rekao je Zola.

- Nemoj da se porediš i sebe da ponižavaš. On je lep kao lutka - hvalila je Miljana Nenada.

- Ona kapira sve dobro, nego se za*ebava - dodao je Nenad.

