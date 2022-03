ZADRUGARI OSUDILI MILJANU KULIĆ DA ZAVARAVA DEČKA! Zola potkačio SUPARNIKA, Bebica ustao i cimerima PURUČIO JEDNO! (VIDEO)

Za crnim stolom u emisiji "Pitanja gledalaca" zadrugari su optužili Miljanu Kulić da zavarava Bebicu.

- Zar mislite da razum može biti jači od srca?

- Naravno da da, jer kad ideš srcem, ispadaš budala i radiš stvari koje ti ne priliče... Sad kad bih mogla vreme da vratim, ne bih išla srcem. Da sam razum slušala, odavno bih završila sa njim. A sada mi i srce i razum pripadaju Nenadu - rekla je Miljana.

- Kod ljudi koji vode računa o svom životu, smatram da treba razum da prevlada. Bilo bi bezbolnije - dodao je Zola.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ovo sada znači da Miljana voli Zolu, Zola skreće sa teme. On mi je danas rekao da mu razum govori da treba da poštuje Nenada, ali mu srce govori nešto drugo. Posle svih godina koji su proveli zajedno, treba da sednu i popričaju. Ne odgovaraju na temu, jer im to ne ide u prilog - istakao je Stefan Mihić.

- Normalnim ljudima treba da vlada razum, a vremenom će i srce - rekao je Zola.

foto: Printscreen/Zadruga

- Mislim da su Miljanu kod kuće naštelovali Marija i Siniša uz pomoć Nenada, ona nije mogla da ugasi emocije prema Zoli. Naštelovali su je, a ona se vratila ovde posle tri meseca i preovladalo joj je srce, išla je kod njega, pokazala da ga voli. Neće izdržati ni nedelju dana. Opet ćemo gledati iste scene. Meni samo nije jasan Nenad. Da li čovek ima prijatelje da ga pitaju šta radi... Blamira se, devojka ga ne voli. On jeste njen razum, ali srce je negde drugde. Mora da bude realan prema sebi. Ja razumem sve ljude, neće niko da ga nosi na duši i da budu prebutalni prema njemu, da ne bi izašao odavde, ali treba da budemo realni, da se čoveku da do znanja. Kao da ga je Miljana obmanula i omađijala, sluša samo nju i ne vidi šta se dešava. Ponižava ga - rekao je Mateja.

- Bar se ne folira kao - uzvratila je Miljana.

- Ovaj dečko nije ni naivan, ni glup, samo ne pokazuje stvari transparentno. Vidi on sve i svestan je situacije. Ali možda želi da se izbori sa svim tim, to je za poštovanje. Smatram da će do kraja rijalitija pokazati šta misli - dodao je Zola.

- Ja mislim da Miljana i dalje voli Zolu, Zola namerno drži sve na stendbaju, očekujem da da gas, da će Bebica da lupa na kapiju... - ustaoa je Luks.

- Nemam benzina - odgovorio je Zola.

- Zola voli da čačne, jer i ona njega čačka. Ona se nije zavozala. Nabrijana je dobro, dobro su je izribali. Pošto kaže da sam joj ja mislio loše, ona se nije sprdala sa njim. Druže, on (Nenad) je jedina osoba koja te voli pravo. Videćemo da li si se osvestila. Džaba pričati... - rekao je Janjuš.

- Videla sam kakav si čovek, dao si mi hiljadu dinara. Ti i Car ste se sprdali sa Nenadom, govorili da je lažni biznismen, da je ko zna zašto sa mnom. Indirektno zavučeš i spredaš se sa njim, a kad ti neko odgovori, odgovaraš agresivno - odgovorila je Miljana.

- Na mene niko ne može da utiče, ja imam svoje mišljenje. Ne bavim se tuđim životima, ako osetim sumnju u Miljanu, ja ću njoj da kažem, ne može da utiče ni Zola, ni Miki, ni Janjuš... Meni je smetalo njeno ponašanje, odmah sam joj rekao. Ona je tražila neke odgovore. Ja imam svoje principe i to ne menjam - poručio je Bebica.

Miljana Kulić i Lazar Čolić Zola i pored brojinih svađa koji su imali tokom emisije "Pitanja gledalaca", ipak su završili zajedno u pušionicvi. Njih dvoje su sedeli sami, ali ipak nisu progovorili nijednu reč.

U jednom trenutku pojavio se i Nenad Macanović, pa sočno poljubio Miljanu. Da li će Miljani ovo zamereiti njen dečko, pošto je noćas više puta istakla da su razgovori sa Zolom bila njena igra, ali i da je želela da dobije odgovore na određena pitanja.

Kurir.rs/M.M.

