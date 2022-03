MILJANIN BEBICA HAPŠEN ZBOG DROGE?! Nenadov komšija razvezao jezik, obelodanio njegov za TAJNI PLAN sa Kulićkom! ŠOK

Miljana Kulić sve je iznenadila kada se u Zadrugu 5 vratila sa dečkom Nenadom Macanovićem kog je predstavila kao investitora koji poseduje sedam stanova.

Naime, ono što se zna o Nenadu je i da ima dve ćerke iz prvog braka koje ne viđa često, a sada je njegov komšija iz Krnjače otkrio pravu istinu o Macanoviću.

Bivši zadrugar Bane Đokić tvrdi da je upravo on Nenadov prvi komšija u Krnjači i da o bebici zna mnogo, prenosi Alo pisanje Stara.

foto: Printscreen/Red TV

- Poznajem ga odlično, mi smo komšije. Znaš kako, mene je Marija zvala da me pita za njega, ali tada je Siniša bio u bolnici i ja nisam hteo da joj kažem istinu i da sekiram ženu. On je Miljanin fan, jer je on pratio nju još dok je bila u Parovima, smuvao je samo da bi mogao da uđe u rijaliti, a sa njim će da prođe kao sa Zolom jer i njega zanima samo keš. Zato se šlihtao Mariji i Siniši jer je pametniji samo od Zole. Ne radi on ništa, njegovi samo u Krnjači drže cvećaru, nema on nikakve stanove kako se hvali Miljana. Naravno da mu ne smeta što Miksi voli Zolu i što ga onako ponižava u rijalitiju kada i Bebica ima svoj cilj. Izdržaće on sve da se dokopa para! Njegovi se smeju zbog veze sa Miksi, niko to ozbiljno ne shvata. Nije im pravo što je on ušao u rijaliti jer su njegovi normalci, ljudi iz naroda, nisu iz te priče uopšte, ali šta će... Ne mešaju se. On i ja imamo dosta zajedničkih poznanika i prijatelja, još iz škole, i nisam čuo reči hvale za njega. On je ostavio tu ženu sa kojom ima dve ćerke i nije sa njom u kontaktu, a inače decu viđa jednom u šest meseci. Toliko je on brižan, ovamo titra Miljanu, a svoju decu ne viđa - priča Bane koji zna i detalje iz Nenadove prošlosti:

- Dok je bio srednjoškolac njegovi roditelji su imali velike muke sa njim jer je bio problematičan. Nešto je, valjda, bio privođen od policije, a kako se priča imao je veze s drogom. Ne znam detalje, ali to znaju mnogi iz kraja. Jadna ona Marija, samo to mogu da kažem. Miksi kad nađe dečka, ona ga je baš našla. Njoj je bio cilj da Zolu napravi ljubomornim, a Nenadu da se dočepa rijalitija i para. Tek će tu da bude opšti haos kad se sve razotkrije - tvrdi bane Đokić.

Podsetimo, u javnosti se takođe pojavila informacija da je popularni Bebica zapravo serviser za klime, ali i vozač kamiona.

foto: Printscreen

kurir.rs/star

Bonus video:

00:15 Prvi nastup Miljane Kulić, zadrugarka pevala u Zagrebu