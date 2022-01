KRV ŠIKLJALA PO ZIDOVIMA, KREVETIMA Bane ispričao JEZIVE detalje Dejanovog samopovređivanja, a onda otkrio TAJNU Dalilinog BAJANJA

Među poslednjim zadrugarima koji su napustili Belu kuću bio je Bane Đokić, koji otkriva da je i dalje prestravljen incidentom koji se odigrao na imanju u Šimanovcima na proslavi srpske Nove godine, kada je Dejan Dragojević razbijao čaše o glavu, pa tako krvav ostavljao tragove po celoj kući, zidovima, krevetima, a najveći trag na psihi njegovih cimera.

- Ja sam se, kao učesnik, ugasio u rijalitiju jer sam se uplašio da ću doživeti neku strašnu scenu, što će na mene ostaviti doživotnu traumu i desilo se. Imao sam košmare i neprospavane noći zbog svega što se dešavalo sa Dejanom, svima nam je presela Srpska nova godina, koja se, na kraju, pretvorila u krvavu. Svaki njegov ispad je bio sve gori i gori, moglo se naslutiti da će dići ruku na sebe, sad se, posle svega, postavlja pitanje: Šta će biti sledeće?“ Pre skandala Matora mi je rekla: „Molim te ajde dovedi Dalilu, eno je u pušionici plače, reci da je stigao alkohol". Samo što sam joj preneo to, bukvalno sekunde su bile u pitanju, počelo je da leti staklo na sve strane, uplašio sam se, izleteo sam napolje, bio sam preneražen kad sam video krv koja je šikljala po plafonu, to je sve ostalo tamo po zidovima, krvavi tragovi po stolicama i krevetu. Plašio sam se za život. Muzičari koji su bili gosti bili su frapirani, čak su i oni pobegli u jednu stranu. U trenutku tog njegovog ludila i besnila Dejan je u stanju da ubije čoveka.

Smatraš li da ovo nije kraj Dejanovog besnila, da nismo još videli on najgore?

- Uvek može gore. Bog nek mu je u pomoći da sačuva život.

Da li će Dalila nakon svega ipak preći Caru preko svega i biti s njim?

Strast između Dalile i Cara se osetii može se nožem rezati. Dalila ne preza od toga šta će uraditi niti šta će reći. Nju ne interesuje kako će bilo ko da reaguje kad ona izađe toliko je zaljubljena i zaslepljena.

Da li bi Dejan opet oprostio Dalili sve ukoliko bi ona to želela?

- Dejan je u jednom momentu imao veliku podršku, bio pobednik u najavi, ali ona se s namerom njemu ponovo približila da bi ga srozala u očima naroda i sada su na istom iako je on bolji čovek u odnosu na nju. Dobra stvar je što je Dejan opet u dobrim odnosima s porodicom, što su izgladili odnose, ali se bojim da bez obzira na mirenje sa svojima, on bi opet bio u stanju da se odrekne svih zbog nje, definitivno, on je labilan, on bi opet dozvolio da mu ona ispere mozak, kao pre, ali mislim da neće doći do toga jer Dalilu on ne interesuje kao muškarac.

Priča o vradžbinama Daliline majke sad je dobila epilog od Dalile nakon spaljivanja igračaka. Ti si prisustvovao nekim sličnim situacijama?

Sve te priče oko vradžbina, iskreno, verujem da tu nešto ima, a kažem to zato što znam da Dalila ima neku narukvicu koju nosi i non-stop joj stižu privesci za tu narukvicu, to su pokloni koje ona stalno niže na tu narukvicu. To smo mi razmatrali u kući i gledali, ne samo ja. Kad Dejana mazi po glavi, u tom trenutku izgovara u sebi neke reči i tako primeni neku silu, ja lično mogu u to da poverujem jer normalan čovek ne može da se ponaša onako kao Dejan. On je izluđen, zaslepljen, izmučen, kao biljka je. Prošlo je pola rijalitija, ima još pola, ne verujem da će on da izdrži do kraja.

Maju i Dejana možemo staviti u isti koš po pitanju povreda u rijalitiju. Kako je bilo gledati njene scene uživo?

- Maja je meni veoma draga, ali nju je pojeo rijaliti, ona se skroz pogubila u svemu, prvo sa Janjušem, onda s Carem. Njoj su ti sukobi ušli u krv, ona je meni čak prišla posle svađe sa Carem i rekla: "Bane, ja sam bolesna, treba mi pomoć". Maja sve radi impulsivno, ne opravdavam njene postupke jer je Carimao ozbiljne ožiljke, da nije zatvorio oči u momentu kad ga je grebala, iskopala bi mu oko sigurno.

