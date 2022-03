ZAKLELA SAM SE 3 PUTA DA SAM SA TOBOM ZAVRŠILA! Miljana presekla, Nenad je ubeđuje da NE RASKIDAJU, a ona donela konačnu odluku

Nenad Macanović pokušavao je da popravi situaciju sa Miljanom Kulić, ali ona nije želela da odustane od odluke da se raskinuli.

- Završili smo - rekla je ona.

- Hoćeš da se smiriš? - pitao je on.

foto: Printscreen

- Ne, sa mnom niko neće da se za*ebava - odbrusila je Miljana.

- Zaklela sam se tri puta i odlično sam razmislila završili smo - nastavila je Kulićeva.

- Nemoj da se kuneš. Sigurna si? Koliko posto? - pitao je Nenad.

- Milion - odgovorila je Miljana.

foto: Printscreen

U toku emisija "Pitanja gledalaca" Ivana Šopić postavila je pitanju Nenadu.

- Svakog dana Miljanu podsećaš šta si uradio za nju i po tvojoj priču ispadaš herij. Ražmo je to što radiš, jer znaš kome pripada njeno srce - glasilo je pitanje.

- Uvek pričamo na tu temu, pa ispadne tako. Ona prva pita, a ne ja - rekao je on.

foto: Printscreen

- To je ucena, ti ako kažeš da ćeš da izađeš ako razgovara sa Zolom. Meni je zaparalo uši kad je rkeao da ako porazgovara sa Zolom da će da napusti sve, on nju ucenjuje. Ona je toliko tužna, a kao u srećnoj je vezi. On je nju za tu, a ona meni deluje tužno i nesećno, svi vide da ona plače. Ona kad je bila da operiše nogu - pričala je Aleksandra Nikolić.

- Sa Zolom nije razgovor, nego ozbiljna emocija - ubacio se Mića.

- On je svestan cele siutacije, ali ne može da se pomiri sa tim. Miljana se bori između glave i srca i u svemu ovome je njoj najgore - dodala je Nikolićeva.

Kurir.rs/I.B.

