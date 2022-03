ZOLA PRED SVIMA OTKRIO ŠTA MU JE MILJANA URADILA! Kulićkin dečko pobesneo kada je čuo, a ona mu odbrusila: Sa tobom sam ZAVRŠILA

Voditeljka Ivana Šopić postavila je naredno pitanje koje je bilo za Miljanu Kulić.

- Je l' ti nedostajao Zola, ipak je on tvoja prva Bebica? - glasilo je pitanje.

- Nije, jutros mi je bilo dosadno. Neću više da komentarišem - rekla je Miljana.

foto: Printscreen

- Jutros je poslala Ša da me budi. Prišao sam joj danas i rekao da me ne provoicira više, nećemo imati kontakt. Ako nastavi da me sprda, osećam se loše, a ja ću onda da uzvraćam. Kad hoće normalno da popriča - može, ali nemoj da me priovociraš. Ako želi da popričamo, prijalo bi i meni da imamo ponekad. Lagao bih da kažem da bih voleo da budemo u ratu, ali ako će da me provocira kontantno, nema šanse da joj ja ćutim - govorio je Zola.

Nenad Macanović prišao je Miljani za vreme reklama i potkačio je za Lazara Čolića Zolu, što je nju izludelo.

- Evo ti ga Zola - rekao je Nenad.

foto: Printscreen

- E, zbog ovoga smo završili, možeš da se skloniš. Ti i ja smo završili sve razgovore moguće, daću ti Zole. Idi, srećan put. Idelno se ponašam, neću da guram i ćutim, jer me voziš u kolicima. Biću ti zahvalna uvek, ali sa mnom si završio - rekla je Miljana.

- Čovek je rekao sam da si ga provocirala. Ja kad sam u pravu, ja kažem - dodao je on.

- Možeš da pričaš šta hoćeš, ne interesuje me. Sa tobom sam zavšrila - odbrusila je Miljana.

Kurir.rs/I.B.

