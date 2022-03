DEJAN SA NJOM POKUŠAVA DA OSTVARI SVE ŠTO NIJE SA MNOM Dalila odbrusila Aleks u emisiji, ona otkrila šta joj smeta kod Dragojevića

Aleksandra Nikolić je otvorila dušu o vezi sa Dejanom Dragojevićem, pa iskreno proznala šta joj smeta kod njega.

- Trenutno sam željna toga da imam pravo da kažem šta poželim, a da mi se ne zameri i da ne dobijem reakcije, koje sam dobila pre neki dan. Nije on mene vređao, ili sam ja oguglala kako su me vređali u životu, pa mi je ovo mala maca, ali njegove reakcije kada mu kažem šta mi smeta u datom trenutku... Ne želim ja da budem krivac za sve - priznala je Aleksandra u Magazinu In.

Dalila se nadovezala na Aleksandrinu priču:

- Na osnovu mog modela ponašanja Filip je zaključio da sam ja bila dominantnija u tom odnosu, pa da i dalje želim da budem dominantna. A što se tiče Dejana imala sam i poštovanje i ljubav i pažnju zato ljudima nije jasno što je došlo do razvoda, ako sam imala sve to. Međutim, ja sam u Filipu videla sasvim nešto drugo što je meni nedostajalo. A to je da se osećam zaštićena ne samo rečima, već i fizički. Rekao mi je onako ''Ja ću biti tu za tebe i ići ako treba i na kraj sveta!'', i otišao je na kraj sveta, nek je živ i zdrav - rekla je Dalila.

- Smatram da Dejan sada kroz nju pokušava da ostvari sve što nije uspeo sa mnom. A to je da bude dominantniji, da bude muškarac i postavlja pravila - dodala je Dalila.

- Pažljiv je, tu je uz mene, to je ono što me privuklo kod Dejana, ali ono što me nervira jeste što mi ne da da kažem svoje mišljenje, budem iskrena i budmem onakva kakva zapravo jesam - zaključila je Aleksandra.

Kurir.rs/S.M.

