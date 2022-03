DEJAN POKUŠAVA S ALEKS DA REŠI SVE KAO SA DALILOM! Mensur osuo paljbu po Dragojeviću, dao prognozu za njihovu VEZU! (VIDEO)

Tokom emisije "Gledanje snimaka" Mensur Ajdarpašić dobio je reč da komentariše odnos Dejana Dragojevića i Aleksandre Nikolić.

- On nju hoće da prestavi stalno kao nekoga ko njega guši. Ovde vidimo kako navodi na priču, naveo je sve za šta mora da se pravda. Ona je intelignetna, ono što žena pretpostavi, taj osećaj retko vara. Ona je makmsimlano iskrena, zaljubila se i vezala, plaši se da će biti izigrana. Taj strah se vidi i to je opravdano. On sa njom pokušava da reši sve kao sa Dalilom i da bude sve super i savršeno, a ništa neće biti - pričao je Mensur.

foto: Pritnscreen

- Ja se ne slažem sa Mensurom, smatram da Dejan kad joj kažeovo želi da joj kaže da nema potrebe da bude nepoverljiva i da se raspravljaju na nebitne terme. Ona se zaljubila i podetinji, svoju emociju iskazuje kao srednjoškolsku ljubav, a to je jer srljaju i budu sa starijim momcima. Ona je u odnosu sa Dejanom, približan je način, slična emocija. Dejan je zreliji i misli da će stvari da eskaliraju, pa će to biti posledica nagomilanih stvari - rekao je Anđelo.

foto: Pritnscreen

- Ona je takva, postaje malo naporna. Njeno ludilo, dranje, ona je takva. Nadam se da je Deki znao da je takva - rekao je Ša.

- Ona može da sumnja u njega, ali isto tako ona sumnja mislim da nema samopouzdanje da nju može neko da zavoli. Ne možemo da kažemo da Dejan njoj ne pruža pažnju. Aleksandru nikad ovakvu nisam video, ovde se pokazala kao ludača, a ove sezone je upoznajem drugačiju. Devojka je koja želi da se preda i nauči neke stvari, ja nju nikad nisam video proteklih sezona u kuhinji. Znam fda ona sumnja u sebe - pričao je Stefan.

foto: Printscreen

- Pričala mi je da joj je trebao neko kao Dejan i da se prvi put oseća iskreno zaljubljeno i da oseća kontru od Dejana, to se vidi. Ona je od Dejan osetila nešto drugačije i zato ni ne veruje da joj se tako lepo nešto dešava - dodao je Luks.

- Drago mi je kad vidim da je srećna i nasmejana i da se bori. Znam da se sitnice iz sprdnje pređu u ozbiljnu stvar. Ona me iz dosade ispituje, bude simpatično, pa prebaci u raspravu. Da nebismo dolazili do toga, da iz šale eksplodira u svađu. Ko kome treba da veruje 100%? Poverenje se stiče vremenom. Pokušavam da joj pokažem da mi je stalo

Kurir.rs/I.B.

