MILICA KEMEZ NAŠLA DEČKA ADVOKATA?! Bivša zadrugarka stavila tačku na buran odnos sa Santanom, a sad šeta pored novog MUŠKARCA!

Bivša zadrugarka i voditeljka Milica Kemez definitivno je stavila tačku na ljubavnu priču sa Borom Santanom.

Ona je navodno već dve nedelje u tajnoj vezi sa advokatom iz Novog Sada koji ima 32 godine, a upoznala ga je preko zajedničkih prijatelja, piše Svet prenose mediji.

- Milica se baš zaljubila, upoznala je tog momka još prošle godine preko prijatelja, ali je bila opsednuta Borom pa ga nije ni primećivala. Međutim, on se baš trudio oko je i konačno uspeo da je osvoji. Pruža joj svu pažnju i lepo se slažu. On radi kao advokat u jednoj novosadskoj kancelariji i ima 32 godine. Pošto je Milica u Beogradu, on sada često dolazi da bi bio sa njom. Ne žele da se eksponiraju jer su na samom početku veze, a Milica je svesna da ima mnogo hejtera koji bi jedva čekali da joj unište vezu - otkriva izvor blizak Kemezovoj koja nije htela da potvrdi da ima novog dečka, ali ni da demantuje:

- Više neću pričati o privatnom životu, dosta je bilo cirkusa. Važno je da mi je sada lepo i da sam srećna, sve ostalo će se saznati kada dođe vreme - rekla je Milica.

