MENSUR MUVAO ALEKS NIKOLIĆ VAN ZADRUGE! Zadrugarka bacila sve karte na sto, ON PREBLEDEO, Milica odmah SKOČILA na njega! (VIDEO)

Aleksandra Nikolić ustala je za crnim stolom i priznala je da ju je Mensur Ajdarpašić zvao da se vide.

- Što lepo ne priznaš da ti je krivo što je Aleksandra sa Dekijem? Sve dok je Deki bio sam bili ste super, a čim je stupio sa njom u odnos, ti si se okrenuo - glasilo je pitanje.

- Nema to nikakve logike, nikome se nisam mešao, a pogotovo ne njemu. Ja sam se najstrašnije saosećao sa njim kad mu se to desilo. Ne gledam ja Aleksandru, nisam bio nikad zaintresovan za Aleksandru - rekao je Mensur.

foto: Printscreen/Zadruga

- Odmah ću da ga demantujem, što ne bi bili iskreni?...Za početak, Mensur laže. On je mene napolju zvao da se vidimo. Pošto je on ovako bezobrazan, nisam to htela ni da spominjem - rekla je Aleks.

- Kad smo šetali na dole, ti si mi rekao kako ti se sviđa Aleksandra, rekao sam da me ne radi - rekao je Mensur.

- Kako smo ti i ja uopšte stupili u kontakt? Ja sam bio sa njim, pa ste se dopisivali - rekao je Karić.

- Meni je Mensur pisao, zvao me i čuli smo se na video pozivu. Bio je viber, imam tvoj broj. On ima loše mišljenje o meni, ja to znam i zbog toga je i krenuo u konflikt sa Dejanom. AJde neka bude da smo sve mi htele da budemo sa tobom, a da ti nisi hteo...Ja sam tada bila negde, on me je zvao da dođem da se vidimo, ja naravno nisam otišla - rekla je Aleks.

- Blamage brate...Ja Dejana nisam nikada napadao - rekao je Mensur.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ti misliš da ja nisam za Dejana, indireknto. Onu noć kada je uradio šta je uradio, a on ide iza mene i viče: "Ku**e, ku**e". On ima takvo mišljenje o meni, ali neće da kaže, jer hoće da ispadne dobar Mensur. On je pisao svim devojkama ovde - rekla je Aleks.

- Okej, ja sam svima pisao, nije ni bitno. Vi ste prvi od mene tražili da komentarišem Dejana, poenta je naš konflikt. Stvarno nije bio problem u Aleksandri, nego je bio problem u prijateljstvu Sandre Rešić - rekao je Mensur.

Voditeljka je dala reč Stefanu Kariću kako bi pojasnio situaciju oko Mensura i Aleks.

- Mensur je bio zaintresovan da se čuje sa Aleksandrom, to je bilo pred ulazak u Zadrugu. Pitao sam ga kad je ušla i tad mi je rekao da nije to to - rekao je Karić.

- Ja sam kod njega video. Nije on uopšte pisao - rekao je Mensur.

- Mensur je bio zaintresovan, a ja sam zbog toga poslao Aleks poruku - rekao je Karić.

- Je l' moguće da mi nisi rekao? Ništa mi nisi rekao - ubacila se Milica.

Kurir.rs/M.M.

