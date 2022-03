UDARALA GA, VRIŠTALA I NA KRAJU UMALO POVRATILA! Milica doživela pomračenje, Mensur stavio TAČKU na njihov odnos, PLJUŠTE UVREDE!

Milica Veselinović doživela je pomračenje, pa je počela da urla na Mensura Ajdarpašića. Ona ga je udarala, a na kraju joj se slošilo.

- Ti si jedan bezosećajni gad! Šta mi se smeješ u facu, skloni se od mene - drala se Milica.

- Smiri se, šta ti je - ponavljao je Mensur.

- Ti si mi najveći neprijatelj, sramota treba da te bude što mi se smeješ - plakala je Milica.

- Nemaš ni jedan razlog da praviš ovaj cirkus. Ne moraš da budeš sa mnom, idi u pi**u materinu - prodrao se Mensur.

- Treba da budem onakva da bi me poštovao. Prošli put sam ispala u pravu kad sam terala po svom - plakala je Milica.

- Nije mi ona problem, tvoje ponašanje je problem. Boli me ku**c više i za tebe, ništa nisi zaslužio - drala se Milica.

- Ja ti ništa ne radim, nemoj da praviš monstruma od mene, ništa nisam uradio - drao se Mensur.

- Prema meni si odbojan...Svaki problem ćemo da rešimo tako što ćemo da se grlimo, a ja ću da trpim - nastavila je Milica.

- Ja te razumem. Jaoj šta ti radiš - rekao je Mensur.

- Imaš poverenja, pa možeš da me pustiš. Nju si voleo i poštovao zato što ti je to radila. Cenio bi me kad bih ti pravila ljubomorne scene - rekla je Milica.

Kurir.rs/M.M.

