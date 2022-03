ORI SE BELA KUĆA! MININ ULAZAK IM UNIŠTIO VEZU: Milica van sebe od besa, urla na Mensura, a ovako je on reagovao! (VIDEO)

Milica Veselinović došla je kod Mensura Ajdarpašića, a odmah je usledila svađa.

Naime, ona je odmah rekla da joj je drago što je Mina Vrbaški ušla u Zadrugu jer će joj otvoriti oči.

- Rekla sam kako se osećam, rekla sam da sam tužna. Rekla sam da mi je drago što je Mina ušla, jer će mi otvoriti oči - rekla je Milica.

- Ma daj molim te, ne možemo da sedimo ovako, da se ne pomeramo - rekao je Mensur.

- Što bih ja sedela sa tobom, ti si počeo da se odvajaš, da uživaš u žurki - rekla je ona.

- Ja neću da se osećam tako, demantuj ljude koji nam kvare odnos, ti to namerno radiš. Nateraćeš me da se sklonim on svega - rekao je Mensur.

- Ma važi, sa mnom tako nećeš - rekla je Milica.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:07 Milica Todorović završila na infuziji: Pevačica otkrila kako se oseća