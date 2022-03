MILICA TI JE NAJBEZOBRAZNIJA OD SVIH: Sandra udarila na Veselinovićevu, Mensur je NEOČEKIVANO uvredio! (VDIEO)

U toku porodičnog sastanka pocela se tema o međuljdskim odnosima u Beloj kući. Ovonedeljni vođa Mina Vrbaški je reč dala Sandri Rešić koja je ušla u raspravu sa Mensurom Ajdarpašićem:

- Ja bih prokomentarisala moj i Mensurov konflikt. Jedino Karića slušaš, mene ne. Ja sam uvek vređala Milicu zbog tebe. Ti imaš najveći strah da Milica ostane sama sa mnom. Ona ti je ovde najpametnija i najbezobraznija od svih. Ja da hoću da preveslam Milicu, prevesala bih je. Nikada ne sasluša moj komentar do kraja. Mani me, z*jebi me, ja sam htela nešto ozbiljno da ti kažem - rekla je Sanda.

- Prvo, ja mogu sam sebe da predstavim, ne ti. Nisam te ponizio, ti možeš sama sebe da poniziš. Ja sam zauzet, u vezi sam. Neprijatno mi je da vodim komunikaciju sa tobom lagano da me neko ne bi spajao sa tobom. Šalim se Sandra! - rekao je Mensur.

