MINA PRIZNALA DA I DALJE VOLI MENSURA: Stigao mu i poklon od zajedničke podrške, a Milica pala u OČAJ! Mora sve da BACI! (VIDEO)

Mina Vrbaški je u Rajskom vrtu razgovarala sa Drvetom Mudrosti o njenom odnosu sa Mensurom Ajdarpašićem.

Ona je istakla da je sama kriva za odnos sa Mensurom kom je "zatrovala mozak", pa zbog toga nikom ne veruje.

- Nemam ja problem sa Milicom, mene samo nervira što ona mene uzima u usta u negativnom kontekstu. Između mene i Mensura postoji neka emocija sigurno, i sada sam ubeđena da je on mene mnogo više voleo nego ja njega. Ja sam imala odnos i u spoljnom svetu i u Zadruzi 4, a Mensur i ja smo se borili da uspe, postala sam ravnodušna, nisam znala šta mislim kada sam ušla za Novu godinu, ne mogu da kažem da ga ne volim. On mene ne gleda diretkno u oči, ali me gleda kada ja ne gledam. To je bila jedna prava ljubav u rijalitiju, ali je trebala da se završi - dodala je Mina.

Obezbeđenje je potom unelo poklon za Mensura Ajdarpašića. Njemu su stigli kolači i baloni na kojima je pisalo Mina i Mensur.

Milica Veselinović je pobesnela kada je videla poklon. Naime, podrška je na taj način pokušavala da dokaže Mensuru da je Mina bila iskrena prema njemu i da mu je prenela njihovu poruku.

foto: Printscreen

- Ona je ispoštovala nas, sada ćemo mi da ispoštujemo nju! - glasila je poruka.

- Au, mene da spletkarite. Boli me ku*ac, ovo će da leti. Ima da baciš to - naredila je ona.

foto: Printscreen

- Pa, daću zadrugarima da pojedu ovo - rekao je Mensur.

- Ma, neka jedu go*na ti koji su poslali to - rekala je Milica koja je naterala Mensura da baci balone.

