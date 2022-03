ŠUTNUO JE U STOMAK, DOLAZILA POLICIJA, ZBOG NJENE MAME SE RASTALI: Ovo su svi ŠOK detalji veze Mine Vrbaški i Mensura Ajdarpašića!

Mina Vrbaški napravila je potpunu pometnju kada je ušla u rijaliti, a reakcije njenog bivšeg dečka Mensura Ajdarpašića i njegove devojke Milice Veselinović su bili više nego uznemirujuće.

Mensur je ispričao detalje iz prošlosti zbog kojih su svi ostali nemi.

- Mene je uvredilo kada mi je stigao jedan snimak sa žurke, ona sa nekim dečkom bila, ja sam našao broj telefona od jednog lika koga sam zvao, on je meni napravio par snimaka sa splava, to me je tako zabolelo. Onda kada sam je gurnuo nogama u stomak, to je bilo jer nisam hteo telefon da ti dam. Stefan je bio slobodan tada, bilo je 10 devojaka tu i više, mi smo tada bili zajedno ali nisam bili dobro - pričao je Mensur.

- Ja sam bio u sobi, on u sobi. Ja sam nešto ogladneo i odemo da jedemo, mi krenemo i on kaže nije mi dobro, nije mi dobro, vrati me kući. Imao je anksioznost i napade te kada god se posvađaju. Sve što ovo priča je istina - rekao je Karić.

- Naš prvi susret je bio ovde za Novu godinu. Ona zna koliko mi je ljubomorisala i šta je radila. Jednu noć me je blokirala, tu je bio haos... Niti si ti za mene, niti sam ja za tebe, možemo da budemo u poslovnoj saradnji kada je crni sto u pitanju. Ja nisam momak za nju, niti ona devojka za mene. Mina kada se zainati, ne bira sredstva, a kada hoće da te povredi, ide sve dublje i dublje. Gura iz problema u problem. Bili smo na jednom rođendanu, njoj se nabacuje jedna devojka, mi se tu posvađali, a ona se meni unela u facu. Ja sam je samo odgurnuo. Ja nju nisam u lance vezao, ali ona mi je rekla da želi kući, ja sam joj rekao. Dolazila je i policija, posle se povukla tužba, kazna je neka bila 150 evra. Njena majka je bila kivna na mene kada je ona došla kod mene zato što je bilo nešto za neki posao u vezi koga se ja nisam slagao, a njema majka je rekla da ona ode ode mene. Mina je otišla od mene tada, mi smo napravili frku ni oko čega. Nakon toga je ona ušla u rijaliti. Mi smo se dogovarali, trebalo je da uđemo u rijaliti - nastavio je da priča Mensur.

