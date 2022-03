IMAM SVE PORUKE, BILA SI MI SA DEČKOM! Aleksandra zapušila Mini Vrbaški usta, ona joj UZVRATILA i stavila je u izolaciju sa BIVŠIM

Mina Vrbaški optužila je Aleksandru Nikolić da je bila sa njenim bivšim dečkom, kao i da ju je pozdravio oženjeni momak.

Aleksandra se pobunila da joj je svega preko glave.

- Meni je tih priča preko glave, te prostitutka, te ovo, te ono - počela je da priča Aleks.

- Ovaj dečko sa kojim je bila pre ulaska ovde, taj je oženjen - rekla je Mina.

- Meni je ovo presmešno, stalno neke priče. Meni prolazi kroz glavu kako sam nahvalila Mensura, ja i te kako znam sa kim sam, pogotovo što je taj dečko poznat u gradu. To je totalna budalaština, meni se ovo desilo i prošle godine kada je ona pričala neke gluposti za Filipa - rekla je Aleks.

- Ja sve poruke imam u svom telefonu - rekla je Mina.

- Bili smo u klubu, tu je bio i Ša, taj njen bivši mi je pisao na Instagramu. Ja nisam išla jer sam imala probleme u vezi. Ko god da me pozdravlja neka pozdravlja, ne ide da se on spominje ovde. Nadam sa da je Dejan svestan toga da je njega volim, ovo slanje u izolaciju je ružno ali šta da se radi - pričala je Aleks.

- Mina igra na kvarno, ja i kada sa Aleks izađem napolje, ona će moći da ode u toalet - ubacio se Dejan.

Mina je potom izabrala Aleksandru Nikolić i Marka Janjuševića Janjuša za potrčke.

- Neću da se igram, biću odmah direktna i konkretna. Kroz ovo želim da budem 1 prema 1, žao mi je što će osoba koja me voli možda biti malo zbunjena, ali nadam se da mi neće zameriti. Moji potrčci su Aleks i Janjuš. Ovo moram da vratim i nadam se da će me on razumeti. Aleks je napolju bila sa mojim dečkom dok je on bio sa mnom i čak ga je pitala da li je ispala fer prema meni... Posle svega sam ubeđena da sve što radi sa Dejanom ovde, folira! - šokirala je sve svojim izlaganjem.

- Ja jesam upoznala tvog dečka, ali nikada u životu ga više nisam videla ili bila sa njim. Ja nemam problem da kažem sa kim sam bila i šta sam radila. Nikada nisam bila sa njim! Videla sam ga kad sam bila sa Anđelom, bio je i Ša tu... Samo sam ga tada videla - pravdala se Aleksandra.

- Znam ja sve, videla sam poruke - dodala je Mina.

- Mislio sam da će razlog biti to što je Aleks igrala i flertovala sa njim tokom Mićinog rođendana - dodao je voditelj.

- Ja sam igrala zbog Miće, ja Janjuša ni ne vidim. Nismo se gledali. Znala sam da je preko puta mene ali ne mogu ja da se sklanjam. Mislim da je više gledao u Anu dok je igrala nego u mene. Jedini razlog mog đipanja je Mićino veselje, on je moj najbolji prijatelj u kući i želela sam da ispoštujem. Okej, ja sam kriva što sam igrala... Jasno mi je da to tako može da se poveže, ali ja znam šta je istina, nemam potrebe da se pravdam. Ovo što Mina kaže za dečka je totalna budalaština! To da ja foliram sve sa Dejanom, ja bih bila onda vrhunska glumica. Ne mogu toliko meseci da se foliram. Nije mi problem, ići ću u izolaciju, nije mi problem - govorila je Nikolićeva.

