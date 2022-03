OVO SU SVI ČEKALI! SUOČILI SE JANJUŠ I ALEKS: Bivšeg košarkaša jedna stvar BAŠ ZABOLELA, evo kako mu je Nikolićeva ODGOVORILA!

Marko Janjušević Janjuš ustao je za crnim stolom i prvi put se suočio sa Aleksandrom Nikolić.

- Dejan je malopre rekao da ga ne interesuje koliki budžet je dobio, e tako i mene, ja sam znao da će ona da da veliki budžet Mensuru i Mići. Znao sam da će Anđelo da dobije veliki takođe. Rekao sam šta sam rekao, ja mislim da je Dejana zabolelo to koliki će ona meni da da budžet. Ja sam mu obećao da neću da se šalim na račun njegove veze. Ja njega neću vređati - počeo je da priča Janjuš.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ja sam rekao: "BB", bez banke, a ne beskućnik - ubacio se Dejan.

- Ja njega neću komentarisati i vređati, verbalno sam jak. Mogu podneti i krive noge i sve što me proziva. Što se tiče Aleks, znam da ona mene gotivi, zabolelo me što nije bila za rođendan, nikada je nisam provocirao ovde, ali nisam čak ni to uradio - rekao je Janjuš.

foto: Printscreen/Zadruga

- Nema potrebe da napominješ to da te volim, ja sam tebe gotivila u periodu dok smo se družili. Sada nemam potrebu da pričam sa tobom - rekla je Aleks.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)