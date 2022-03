STROGA! Žena od sultana oplela po vezi Aleks i Dejana, spomenula i PROPALI BRAK Dragojevića, evo da li smatra da je sve DOGOVOR!

Tijana Milentijević, poznatija kao Žena od sultana, je komentarisala sve aktuelnosti iz ''Zadruge 5'', a nezaobilazna tema je svakako ljubavni trougao čije ljubavne drame intrigiraju region iz dana u dan već 7 meseci unazad.

- Svi smo to morali da ispratimo, to je obeležilo čitavu sezonu, kao nekad Kija Luna i Sloba. Sami Dalila i Dejan znaju kakav je odnos bio van Zadruge i s kojom namerom su ušli tu zajedno. Mnogi su komentarisali da je dogovor, ali meni to nije logično. To su ozbiljne stvari. Brak da se zbog dogovora baci u vodu, ja ne smatram da je to tako. Svakako ne smatram da je u redu to što je ona njemu uradila. Dobro je što je krenuo dalje nakon svega - priča Tijana, pa dodaje:

foto: Nikola Anđić

- Mislila sam da će u vezi sa Aleks biti drugačiji, bar sad dok je sveže. Ali oni su već počeli da se svađaju, on krši i lomi. Ne znam da li je do alkohola ili je on stvarno takav... Razumem da Aleks ljubomoriše, njoj je teško u toj situaciji, jer je nemoguće da nestanu emocije preko noći - priča Tijana u emisiji ''Pitam za druga''.

- Ne sviđa mi se Dalilin postupak prema Dejanu. Bolje da je sačekala da prođe Zadruga, kako bi to prekinula, ali niko ne može da uđe u njenu glavu i zna šta ona oseća - zaključila je Tijana Em.

foto: Printscreen/Pink TV

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:14 DALILA I DEJAN ĆE MORATI BEZ JEDNOG U ZADRUZI 5: Dragojevići ulaze u rijaliti, a evo od koga su se OPROSTILI! (VIDEO)