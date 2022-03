ALEKS JE DEJANOV IZBOR SAMO U RIJALITIJU, NEĆE BITI SA NJOM NAPOLJU! Pevačica komentarom ostavila bez teksta: Dalila je BESTIDNICA

Pevačica Dragica Radosavljević Cakana prokomentarisala je turbulentna dešavanja u rijalitiju ''Zadruga''.

Na samom početku prokomentarisala je Dalilino ponašanje i postupke u poslednje vreme - raskid i veliko pomirenje sa Filipom Carem, kao i njene učestale svađe sa njim.

- Meni ta žena ne deluje kao da je baš okej. Deluje mi kao neka razuzdana osoba, ne kapiram to ponašanje, ona bi trebalo da hoda pognute glave. Makar malo nekog stida... Ona se ponaša potpuno bestidnički - rekla je Cakana za Pink.rs, a onda se osvrnula na vezu Dejana Dragojevića sa Aleksandrom Nikolić.

foto: Kurir televizija

- Drago mi je vrlo da se Deki pomirio sa svojom porodicom. On je vrlo pametan maldi momak. Mislim da Aleks nije njegov neki životni izbor, već to je njegov izbor unutra, u Beloj kući od onog što mu je ponudjeno. Mislim da od te njihove veze nema ništa i da napolju neće opstati. Previše je on dugo bio sa jednom ženom, mislim da ne bi on povredio Aleksandru, i nju je na neki način zavoleo sigurno, ali daleko od toga da je ona devojka za njega - kaže pevačica, a o Dejanovom prekidu prijateljstva sa Sandrom Rešić rekla je sledeće:

- Ko je Sandru terao da se toliko angažuje? Ne razumem. Stalno se nešto nudi, sklapa neka prijateljstva i onda se posle razočara. Treba da ima neko odstojanje od osobe koja je ranjena. Mislim da je tu najveća intriga ipak Đedović, samo mu taraba fali, mislim da je preklapača belosvetska... Igra svoj rijaliti neki, vrlo je namazan - poručila je Cakana.

foto: Printscreen/Pink TV

