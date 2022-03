DALILA LIJE SUZE ZBOG MINE VRBAŠKI! Dragojevićka u RASPADU zbog sukoba s LJUTOM RIVALKOM: Haos u ZADRUZI! (VIDEO)

U Zadruzi je u toku komentarisanje podele budžeta Mine Vrbaški, a odmah posle Filipa Cara, dobila je reč Dalila Dragojević.

- Ja ću komentarisati tvoj odnos. Bilo je to što je bilo u trećoj sezoni, ti si mene tad povredila maksimalno i nisam to očekivala od tebe. Vi ste par koji je bio tu blizak meni, a za onu drugu budaletinu se očekivalo. Kao neko ko je bio napolju, bilo mi je teško da to sve gledam. Vezano za Novu godinu - rekla je Dalila.

- Ja znam kako je to kad sam bila na mukama, pa da mi neko nešto kaže - dodala je Mina.

- Ušla si i kad sam videla da si ljuta, slošilo mi se. Par puta sam kroz svađe spomenula tebe, jer Filip to kaže. Iskreno, ovde je svima opšte poznato d aja imam napade kad je ta subota u pitanju. Kad sam videla tebe, nisam osetila nikakvu tenziju i da imaš negativan stav prema meni. Razgovarala sam sa Markom, rekli su mi da si ušla sa nekim lepim mišljenjem o meni. Da ti je žao što sam se ofarbala, tako da su te reči spustile taj gard. Ovo danas što si rekla, razumem, ali ne znam koliko je iskreno - rekla je Dalila.

- Rešila sam da pokažem da mogu da izdržim i da sam normalna - rekla je Mina.

- Hoću samo da ti kažem za odnos sa Filipom. Ja sam neko kome je stvarno stalo do Filipa, ali jednostavno sam mogla da se vodim sa tim da patetišem posle toga, da izigravam ovde ne znam šta. Jednostavno ne mogu, ne mogu protiv svoje ljubavi prema njemu. Ne mogu da glumim da mi nije stalo, iako sam imala taj gard. Ja sam toliko čula stvari o njemu za ove dane, juče sam eto celi dan preplakala i opet sinoć kad sam bila kod Darka. Mnogo mi je žao zbog svega što se desilo, ali ja sam Filipa upoznala za ova četiri dana, bolje nego ikada. Nije uopšte tako kako izgleda. Više nikada neću dozvoliti da on sebi priušti ovde neku grešku, jer nekako sve što se ovo izdešavalo pripisujem sebi, jer sam mogla da blokiram ovo. Ovaj odnos mu nije trebao, sebi je naškodio, meni je naškodio. Tako da, želim da verujem da će sve biti kako treba i da kad krenu lepe stvari da se dešavaju, može biti dobro. Ja sam neko ko se promenio zbog njega i zbog sebe. Tebi hvala na budžetu, nemaš nikakav animozitet od mene, za nekim neprijateljskim stavom nema potrebe - plakala je Dalila.

