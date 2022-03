MINA SE OVAKO SVETI MENSURU I MILICI! Vrbaški ih isprozivala pred svima, a bivši ju je PITAO SAMO JEDNO! (VIDEO)

Mina Vrbaški ovonedeljni je vođa i tokom podele budžeta iskoristila je priliku da prokomentariše bivšeg dečka Mensura Ajdarpašića i njegovu devojku Milicu Veselinović.

- Prvi mali budžet ide Milici. Mislim da sam i previše pričalao njoj i koliko može da napakosti, da njen partner izgubi zbog nje sav novac koji je zaradio. Devojka koja konstantno izgovara moje ime u negativnom smislu a mislim da nema potrebe. Treba da pogleda prvo sebe, pa ostale - priča Mina o Milici.

foto: Printscreen

- Gruji ide drugi mali budžet. Ovo je rijaliti gde su svi ušli sa mržnjom. Ja sam pričala sa njegovom ženom, šta znam. Ne znam ni kakav si dečko, to je to - rekla je Mina o Gruji.

- Sandi, mali budžet, krade sve, a ne kupuje ništa, Nije zanimljiv uopšte - Rekla je Mina o Sandiju.

foto: Printscreen

- Viktoriji dajem mali - ja sam komentarisala kada sam ulazila. Nemam lepo mišljenje o njoj, ogovorali su mene. Ne sviđa mi se njeno ponašanje prema Marku, ono što je rekla za Mensura je meni katastrofa. On je osuđen isto za to. Ta veza sa Markom, mislim da je ozbiljna budalaština. Da si izgubila sve, da ogovoraš svaki dan - rekla je Mina o Viktoriji.

- Mensur je osoba sa kojom sam provela tih godinu dana. Naš odnos je bio takav kakav je bio. Branili smo se i voleli. Loše postupke smo imali jedno prema drugom, ali nakon svega smo izašli napolje. Mislim da prijateljstvo može da izraste iz takvog odnosa. Njegov odnos sa Milicom sam već komentarisala, nije za njega - rekla je Mina.

foto: Printscreen

- Možeš li da poveruješ u to što pričaš? - smejao se Mensur.

foto: Printscreen

- Da. To što se ti bojiš i imaš taj cinični osmeh. Ako si mi poverovao za Anu, kako nisi za Milicu. Mene je tvoja mama zvala, nisam ja nju. Svi su me molili i govorili da ti pomognem. Ti znaš kako si kući ostavio i šta si Ardiju obećao. Znam da je u tebi proradio inat i da ćeš iz inata biti sa Milicom, to si radio i sa mnom. Ti u životu nisi nju ovako ljubakao za stolom. Ne želim da forsiram nešto, da ispada posle kako ja patim ili tako nešto. Ja sam se pokajala za neke svoje greške i želim da ih popravim, da me ne grize savest. Mislim da ćemo se čuti napolju, jer ćeš shvatiti koliko sam bila tu za tebe - rekla je Mina.

