MINA VRBAŠKI STAVILA SVE KARTE NA STO: Mensur me sve vreme krišom gleda, Milica je NAMAZANA, a sa Carem neću NIŠTA! (VIDEO)

Mina Vrbaški čim se uselila u Belu kuću odmah je napravila pometnju u odnosu Milice Veselinović i Mensura Ajdarpašića.

Mina je istakla da je zadovoljna i da prati šta joj ljudi pričaju.

- Posmatram neke zadrugare, slušam šta mi pričaju ljudi... Bacim neki rovac, pa se popale i naprave haos. Razmišljam unapred kako ću i šta ću - rekla je Mina i progovorila o odnosu Milice i Mensura.

- Sto posto nemir sam unela. Za Novu godinu kad sam rekla za Anu da se ne predstavlja kao što jeste, to mi je poverovao, a ovo za Milicu ne. Mislim da joj se dodvorava, da nastavlja vezu u inat svima nama kao što je sa mnom. Kod njih nema emocije. Naprasno je budi, ljubi, grli... Stavi joj glavu na rame, pa me pogleda direktno u oči. Nisam htela da pominjem to, onda mi je Sandra pomenula da me on gleda preko ramena njenog. Mislim da je video da nemam lošu nameru. Znam kakav je njegov mozak. Mislim da misli da ako ostavi Milicu, da neće imati nikoga. Pokušava da uveri sebe da ne govorim istinu, a zna da pričam. Zaratio je sa svima zbog nje. Ona gunđa, nabija pritisak, ja sam to primetila. Ona je namazana. U većini slučavaja zna da kaže i te kako nešto, nagledana je u rijalitiju. On pokušava na neki način da zaštiti sebe i nju, a dobije još gore. Ne ide mu u poslednje vreme da balansira, Milica je postala baš neposlušna devojčica - kaže Mina i dodaje:

foto: Printscreen

- Možda bih se ja ponašala tako da sam u njenim godinama i da sam sa njim. Ona je pokušala naglo da odraste, a to je pogrešan smer. Njoj će možda biti potrebno još sezona, pa da bude kao ja (smirena i staložena). Nekad mi je žao nje, žao mi je njega. Ona me se plaši jako. Znaš kakve su moje mogućnosti, da mogu čoveka da dovedem do ludila, mogu da se zainatim, a ne bih to volela. Ne treba mi to da se sa detetom od 18 godina vređam i ponižavam. Rekla sam šta sam imala, neću da se spuštam na taj nivo, osećaću se loše, znam sebe. Sa njih bih volela da porazgovaram i rešim neke stvari. On se boji jer me i dalje voli, ja sam to videla kakva mu je faca bila kad su išli naši klipovi za Dan zaljubljenih. Nije ni meni bilo svejedno kad sam ušla za Novu godinu, na reklamama sam zaplakala, samo sam se posle pravila da sam jaka. Kad je trajala četvorka i imala turbulentne odnose, pričala sam sa zadrugarima o odnosu sa Mensurom, mislila sam da ga i dalje volim. Nova godina mi nije bila dovoljna da shvatim da li je tako. Nemam osećaj da želim da budem sa njim, ali smatram da mogu da budem neko ko može da mu pomogne, da imamo prijateljski odnos ili da se zdravo raziđemo. Njemu je nedefinisan pogled prema meni, a ona me gleda sa mržnjom. Toliko mržnje nisam videla za ovoliko godina, mnogo loših ljudi ima ovde. Puni mržnje, ljubomore... Ne znam kako su ih porodice odgajale - istakla je Vrbaški.

foto: Printscreen

Zbog čega se Aleksandra uzdrmala?

- Nisam joj rekla da ju je pozdravio bivši dečko koji je inače oženjen. Ona možda misli da ću da pričam nešto, možda za tu vezu. Bila je u vezi sa tim oženjenim čovekom, ne znam šta mislim, ali ovo što sam joj rekla, reći ću joj napolju, da takva osoba meni ne može da bude prijatelj... Ovde ljudi rade mnogo toga zarad kadra, mislim da ljudi rade stvari iz koristi. Dalila i Car imaju emocije. Car je Car, on je isti, a Dalilu prvi put vidimo ovakvu, zato je i osuđena tako. Ja sam rekla u studiju, neću da razmišljam o njoj i da je komentarišem. Nemam problem sa Filipom, niti želim da imam komunikaciju sa njim - istakla je Mina.

Ponovo su sevnule varnice između Anđela i tebe, prva ljubav Zadruge?

- Mi prosto imamo takav odnos, ja volim da me mazi i češka neko. Tih dva dana u Zadruzi 1, ja njega volim, on mi je drag. Vidim da je promenio mišljenje, pričala sam mu koliko sam radila na sebi. Ne gledam da uđem u vezu - istakla je Vrbaški.

Kurir.rs/K.Đ.