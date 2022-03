MENSUR OGOLIO DUŠU PRED SVIMA O MINI VRBAŠKI: Vratilo mi se šta smo sve imali zajedno! Sad ću tek morati da se KIDAM oko Milice!

Mensur Ajdarpašić progovorio je o tome da li ga je poremetio ulazak njegove bivše devojke Mine Vrbaški u Zadrugu.

Kako je rekao, moraće da se dokazuje sadašnjoj devojci kojoj inače nije lako sve objasniti.

foto: Printscren/Zadruga

- Nije me poremetio njen ulazak, nego ono što će se dešavati na dalje. Znam da ću morati da se kidam i dokazujem Milici, a njoj nije lako da objasniš neke stvari. Ona će mi stvarati te neke frke. Ja sam i njoj rekao da nije došla zbog mene, nego zbog sebe. Što se toga tiče, to je završeno i rešeno odavno - rekao je Mensur.

- Ti kažeš da su neke stvari što se tiče tebe i Mine, rešene, a sa druge strane ona će nam reći da nisu rešene. Koju si emociju osetio kad si je ugledao na vratima? - pitao je voditelj.

- Što se tiče mojih emocija prema njoj, one ne postoje. Nešto se novo desilo, nešto o čemu će se pričati. Znaš šta će uslediti, pa je malo turbulentan neki osećaj, ali me nije poljuljalo ni poremetilo. Što se tiče te neke moje emocije, nisam se susretao sa njom od rastanka do Nove godine, pa me je samo vratilo na to što smo preživljavali zajedno - rekao je on.

foto: Printscren/Zadruga

- Koje su prve slike kojih se setiš kada se setiš svega što si sa njom proživeo? - pitao je voditelj.

foto: Printscren/Zadruga

- Voleo sam je jako, stavrno dosta, ali nisam najviše. Vidim da se neke strane ne bore i ne vezuju za te neke ljubavi, a pričaju o toj nekoj velikoj ljubavi. Dosta toga, naš boravak nakon rijalitija, naši neki trenuci, mogu ti reći, lepi trenuci. Kakva god da je ona i šta god da je ona, pamtim te neke lepe trenutke sa njom, stvarno sam je voleo dosta. Ja volim Milicu, ali me podseća na taj neki period, zato što je bilo jako teško i mučno da bi se došlo do nečega. Jedno za drugo nismo bili, da se razumemo. Bila mi je tu napolju, da mi se nađe. Bila je borba, a i vi znate kolike sam muke video zbog svega toga. Rizikovao sam sve zbog toga - rekao je Mensur.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

00:42 MENSUR STIGAO U VILU KARIĆA: Uleteo u RADOVE, OSMAN pravi apartman za JOVANU i STEFANA, Ajdarpašiću poželeo pobedu u ZADRUZI