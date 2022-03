MILICA NASRNULA NA MENSURA! JA ĆU DA TE PREVASPITAM: Maloletnici pala roletna, pa posle BATINANJA raskinula s dečkom (VIDEO)

Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić su ušli u neviđenu raspravu i uputili jedno drugom užasne uvrede.

Milica nije imala milosti prema njemu, pa mu je zapovedila da će da ga prevaspitati.

- Posle ćeš kod svoje mame da ideš i da tamo praviš probleme, meni više nećeš. Nemoj sa mnom da se igraš reči da ne bi ostala sama. Svašta pričaš, nemaš obzira, samo probleme praviš - rekao je Mensur.

- Kako nabacuješ, jaoj jadničak. Ja sam volela više od sebe, više od svog života. Mnogo sam ga volela. Prestani da mi zvocaš - rekla je Milica.

- Ja sam poginuo ovde za tebe. Ne znam ni ko si ni šta si ti - rekao je Mensur.

- Ti mene trpiš i nećeš da raskineš sa mnom. Trpiš kao kuče! - rekla je Milica.

- Nemoj da me nazivaš psom! - odbrusio je Mensur.

- Nikada te nisam volela kao što sam njega volela, hoćeš da ućutiš sada? - zapovedala je Milica.

- Dobro, okej. Je l' te ne volim zato što te ne je*m? - rekao je Mensr.

- Ti si mene sada ponizio! Hoćeš da te prevaspitam pošto te niko nije vaspitao ko je trebao? - rekla je Milica i pobegla od stola za kojim sedi Mensur.

Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić su nastavili svoju svađu koja se povela oko morala Milice. Na kraju razgovora su i raskinuli i Milica je uplakana otišla.

- Sve dok me budeš ponižavao pred drugima, nećeš da mi se obraćaš. Budi sa svakojakim kao što si već i bio. Ponižavaš me. Ti si pričao u publici kako si bio sa svima - rekla je Milica.

- Ti si drska i bezobrazna si, vraćaš se na staro! Ružno je to što pričaš. Nemoj to da radš, ceni ono što ja dajem, ne ceniš me - rekao je Mensur.

- Ti si bezosećajan i to nije moja stvar. Rekao si da možeš od mene da napraviš ku*vu - rekla je Milica.

- Mina Vrbaški je za tebe zlato, veruj mi, a ti si zlo! - odbrusio je Mensur.

- Ja ne želim da ti budš žrtva! Evo, sada smo završili, nećemo više biti zajedno. Svi su zlato, Milica je najgora, a sada sikter od mene. Sa takvim kao što si ti više nikada neću da budem u vezi - rekla je Milica.

Kurir.rs/K.Đ.

