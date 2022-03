MILICA VESELINOVIĆ POKAZALA ZUBE! Brutalno komentarisala Anu, nazvala je DEŽURNOM RADNICOM, a Caru poručila da je NASILNIK! VIDEO

Nominovani su Filip Car i Ana Jovanović, shodno tome, Ivana je reč dala Milici Veselinović i Nenadu Macanoviću Bebici:

- Što se tiče Filipa, pre dve nedelje je izgovorio jako strašne stvari na moj račun. Ja u životu nisam doživela da mi neko kaže da će na silu da me odvoji od dečka. On je za mene nasilnik, nemam lepo mišljenje o njemu. On ne može sam da plovi kroz ovaj rijaliti, ne moraš da budeš gostpodin, ali budi muškarac. To za mene nije čovek, kada može nešto ovako da uradi - rekla je Milica o Caru.

- Što se tiče dežurne radnice, ona je potvrdila da su svi navodi o njoj tačni. Dok je mene napadala , napadala me je na osovu, ne znam čega. Ovo je blago komentarisanje za to što je ona uradila. Ona se blago komentariše u odnosu na svoj postupak. Mala ne zna gde će, ona se itekatko snašla ovde. U svaki odnso se umešala. u svaku vezu se umešala. Mala je Maca Diskrecija sa ali ekspresa. Ona je o sebi sve rekla, ne znam šta da kaže. Za tebe sam načelica, ajde šibaj! - Poslaću Filipa Cara a osatvila bih Anu, rekla je Milica.

