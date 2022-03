NISI ČASNA I POŠTENA, JADNA SI! Zadrugari POKOPALI Anu Jovanović, stavili je na STUB SRAMA zbog Mateje i Cara! (VIDEO)

Ivana Šopić okupila je zadrugare za crnim stolom, pa im je najavila prvi video klip u kom su imali priliku da vide kako Ana Jovanović sve vreme posmatra Mateju Matijevića, što potvrđuje priče Anđele Đuričić.

Anđela Đuričić je dobila prva reč.

- Ja sam dobila potvrdu jutros da sam luda. Ja sam ovo videla i nisam luda. Stajala sam i posmatrala sam, a to je trajalo od 4 i 15 do 15 do 5. Ti si otišla kad sam ja došla, pitala si me da se okupaš pre mene, kako bi stigla u izolaciju. Sve vreme sam ovo posmatrala - rekla je Anđela.

- Je l' misliš da je on to primetio - pitala je Ivana.

- Ja sam po prvi put ovde priznala da sam zaljubljena u Mateju, to su svi znali. Kaže on meni da on to nije znao. Tada kad je već donela kao papir, možda kao treće lice ili zaljubljena devojka, ja sam to videla. Da li je vama nekada donela Ana papir - pitala je Anđela.

- Meni nikad - rekao je Ša.

- Da sam videla nešto sa njegove strane. Ja mogu da kažem moju stranu priče - rekla je Anđela.

- Tada sam pitao da li je Car dobio - dobacio je Mateja.

- Šta hoćeš da kažeš da je to bilo namerno? Ti si dete od 19 godina, radi šta hoćeš. Kako ti možeš pre toga meni da dođeš i da kažeš: "Kako je slatko to što si donela doručak Mateji?" Promenila sam neke stvari kod sebe zato što mi je stalo, ali nisam promenila muškarce. Nisam išla od kreveta do kreveta, svake sedmice pričala da mi se svđa jedan, drugi, treći, a svi znamo da je to Car. Sporno je to što ova mala, pokušava da bude glavna tema i želi da bude u centru pažnje. Ja ću ti dati na značaju devojčice od 19 godine. Toliko si jadna, pokvarena i ozbiljan si ološ. Mene niko ne može da ubedi da si bila časna i verna, da verujem da si varala dečka i da si bila sa oženjenima. Ja niasm glupa, vidim da bacaš rovce. Da, dala sam ti na znaćčaju sa ovom svojom reakcijom, ali ti obećavam da ti neću dati da prilaziš Mateji - rekla je Anđela.

Ana Jovanović je dobila reč.

- Stvarno mi je glupo da opet pričam o tome, jer smo to pričali. Ja sam ovde na klipu pitala tada Mateju da li je Filip sve izgubio. Naša komunikacija se svodila na to. Par puta pokušavaju da me ubede u ove gluposti. Ona naravno kao zaljubljena devojka vidi šta želi da vidi...Ovi ljudi su kao debili, ne znam gde su naučili da riču jer mi se ubacuju ovako. Ja kažem oko čega je to bilo i to je to - rekla je Ana.

- Što se tiče ovog klipa ovde, šta ima ti da pitaš bilo koga preko, pitaj svog dečka. Šta ima da pitaš Mateju? Presmešno je i ovo sve govori - rekao je Anđelo.

- Ne mogu da verujem o čemu se ovde priča - ubacila se Ana.

- Pored nekoga kome sedaš na ku**c pitaš onoga za kojim si balavila - ubacio se Đedović

- Đedoviću, ja ne sedam nikome na ku**c - prodrala se Ana.

- Ti pitaš odakle su ovi ljudi i koji riču, a ti izgledaš kao sa štajge da si došla - rekao je Đedović.

Nenad Aleksić Ša dobio je reč.

- Car njoj nije sigurica uopšte, gleda gde da se uvali da joj je sigurno. Ima potpuno pravo da se ljuti Anđela, a Mateja ništa nije kriv. Ne znam što ne pita svog sadašnjeg dečka za bilo šta, ali tebi on nije sigurica. Danas je Mateja, sutra je Car, ti ne prezaš ni od čega, može da bude i Gruja, samo da opstaneš u rijalitiju - rekao je Ša.

- Šta da kažem? Više sam se bazirao na Filipa u ovom klipu, nisam mislio na Anu i Mateju. Primetio sam i to, ali mi je skrenulo pažnju tražio pesmu. Misloim da se Ana pogubila, tako da se ona bori za opstanak,a li ne treba da se bori za ovaj način za opstanak - rekao je Karić.

Kurir.rs/I.B.

