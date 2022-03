VIŠE NIKAD NEĆEMO BITI ZAJEDNO, NEĆU PLAKATI! Dalila donela konačnu odluku, OPROSTILA SE od Cara, a onda ih je ON raskrinkao!

Tokom emisije "Gledanje snimaka" u kojoj su zadrugari imali priliku da vide šta se to dešava na velepnom imanju i ko im je pričao iza leđa nastao je haos.

Na samom startu sinoćne emisije, ukućani su dobili priliku da vide razgovor Dalile Dragojević, Nikole Grujića Gruje i Irme Sejranić iz apartmana, koji su posmatrali žurku i komentarisali ponašanje Filipa Cara. Dalila je tom prilikom plakala kad je videla dešavanja između Cara i Ane Jovanović, na šta je Filip rekao sledeće:

- Ona kaže: "Zbog čega i koga sam ovo napravila?". Znači da žali za prošlim vremenom. Malopre sam rekao Ani da je preran ulazak u odnos nelogičan i nenormalan, ali je isto tako nenormalno da se sada povučem iz toga. I to zbog katastrofalnog odnosa sa Dalilom. MIća je rekao da je to najveća emocija na Balkanu, ja mislim da je najveće sr*nje i p*zdarija na Balkanu. Nemam šta da kažem više. Ne padam ni na suze, ni na bezobrazluk. Mnogo puta sam pogazio svoj karakter, ulazio u odnose koji su mi doneli mnogo loše. Sve što Dalila izgovori, ja mogu da izvrnem, prevrnem, demantujem. Ne zanima me, neću biti sa njom odnosu - izjavio je Car.

- Ja sam tebi rekla da ti i ja nećemo više nikad biti zajedno, valjda si shvatio da mi nećeš biti potreban. Ti si u tripu da treba da mi dokazuješ da treba da budeš sa mnom. Sa mnom ne možeš da budeš i zato radiš stvari koje radiš. Ja tebi plakati neću, kako ću se ponašati to je moj problem. Čovek koji želi da predstavi da je sa mnom završio odnos, treba da bude svestan da sam ja završila odnos - pričala je Dalila.

- Vidim tri detektiva koji analiziraju mene. Ja iskreno vidim da je njoj žao i teško, možda je i besna i razluđena, pa počne da peva. Ja sve razumem i prihvatam da j emoja greška previše brzo ući u nešto sa Anom, Ja da imam osećam za nekoga, ne padna mi na pamet. Zašto? Uđem opet u odnos, pa da mi se dešavaju iste stvari, Ona plače zbog istih stvari i zbog koga je šta uradila. Zbog mene plačeš, a nisi zbog ovog od pet godina. Ona je meni rekla da mene najviše nerviras kad mi pominje porodicu, a te večeri mi je rekla da sam otac sestrinog deteta. Ja kad god uđem sa njom u konflikt rećiću joj sve i svašta. Odnos je pukao, meni, njoj i našim porodicama ovo ne treba. Jednom u životu treba da držimo svoju reč, ne treba da uđem u odnos sa Anom, spavam pored nje i budem intiman. Za*ebao sam se, kao što je odnos sa Dalilom bio greška - govorio je Filip.

- Mene je Maja vređala. Dečko, ja sam odlučila. Ja da sam htela danas bih se sa tobom pomirila. Najveći debil bih bila da ti pređem preko svega i legnem sa tobom u krevet, bila bih dežurna. Ja imam svoje dostojanstvo, mene ne možeš da vodiš na daljinski. Meni će biti dobro, nadam se u što brže vreme. Nemoj da budeš baziran na mene i da li ću ja da plačem, ljubim se ili imam odnos. Ja njemu ne bih prešla više preko onih psovki i polivanja - završila je Drajevićka.

Tokom emisije i ostali zadrugari su imali priliku da kažu svoje mišljenje i stav na temu ljubavnog odnosa Filipa Cara i Dalile Dragojević o kojima bruji ceo region.

Ono što su svi čekali je sud Marka Đedovića na ovu temu, koji je bez dlake na jeziku opleo po bivšem ljubavnom paru i sasuo im sve u lice na najsurovili način.

- Ti hoćeš da te Dalila vraća sa kapije, kada si je*ao ovu. Koga boli ku*ac i za Dalilu i Anu. Ko tebe tera stalno, je l mogu tebe ja komentariom da nateram da popušiš ku*ac nekome. Mani me se više. Ne trebaju vam klipovi, recite ljudima u lice šta mislite. Ana jeste mlada, pa je pravdamo, ako je tako pravdamo daj da je šaljemo u Avganistan. Ima gorih ljudi od svih ovde, ali to nije opravdanje za to kakvi jeste. Ja najgore stvari govorim o ljudima, pa šta, to nije opravdanje ni za to što je uradila. Ovaj odron ljudski (Dalila) plače tamo, jer dečko od odrona ljudskog, priča da nije čist, pa onda ide pa ga stavi ovog divoti (Ani Jovanović) ovde. - govorio je Đedović.

