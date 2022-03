CAR SKRHAN, EMOTIVNO SLOMLJEN: Definitivno raskrstio sa Dalilom i Anom, a onda doneo KONAČAN sud o sebi

Filip Car je otvorio dušu o svim aktuelnim dešavanjima u Beloj kući, a onda priznao u kakvom je odnosu sa Dalilom Dragojević i Anom Jovanović.

- Svašta, stavio sam tačku na odnos sa Dalilom, sa Anom sa definisao. Svašta se dešava. Hteo sam da pričam sa tobom, treba mi pomoć, ne znam gde da usmerim energiju. Kreativan sam, ali ne pokazujem jer eto. Sa tim odnosima sa ženama samo pravim gluposti. Moje emocije su malo ugašene, ali kakve mogu biti kada se sve ovo izdešavalo. Za ovih 40 dana ja se sećam šta se sve desilo. Pokušavao sam svašta nešto ali mi se smučilo, najgore mi je u životu da tumačim emocije. Ako ja ne priđem da te zagrlim ja sam emotivno raskrstio. Ali u zatvorenom smo prostoru, proći će me. Nismo mi proveli neke silne godine, pa da ja dajem značaj. Ne zameram ni njoj toliko koliko sebi. Doveo sam sebe u situaciju da me isprovocira i uvede u svađu, dobije ono što ona želi. Razočarao sam sebe, igraju se ljudi sa mnom kao sa loptom. Uvode me u raspravu i svađu i sve to. Ne želim više da budem u tom odnosu - pričao je Car.

- Svaka priča o nama meni budi bes, davnih dana smo trebali staviti tačku, za mene je kraj. Ne znam šta ona kaže, ali jednom se knjiga mora pročitati. Došao je kraj. Ovo je bio zadnji deo što se mene tiče. Ona kaže ne možeš, onda se meni proradi ego, ali više nemam potrebu, znam da je to katastrofa. Ni na šta to ne liči. Sve što želim njim neka se meni vrati, ja ništa loše ne želim, kažem u afektu svašta ali daleko im kuća bila - pričao je Car.

- Da li si razmišljao o nekom zadatku koji bi ti zaokupio pažnju - pitalo ga je Drvo. Jedan, imao sam više stvari, želeo sam da vodim radio sa Ša sredom. Mislim da bih se tu dosta posvetim i pomogao njemu i to bi me usrećilo. Moj rijaliti se svodi na probleme i svađe. Nemam izduvni ventil. Došao sam na ideju, znaš da me ljudi ovde asociraju na crtane likove. Došao sam na ideju da smimimo film, Sandi i ja smo pričali da napravimo nešto, Sandi, Mima, Miki, Mići, Janjuš, za sve imam likove. Treba nam kamera i da zezanje. Hteo sam te zamoliti da odradim nešto da dobijem šahovsku tablu, mene to opušta - rekao je Car.

Ovako ćemo, od sledeće srede vodiš radio. Što se tiče filma, jako mi se dopada ideja, o tome ćemo drugi put - saopštilo je Drvo mudosti.

