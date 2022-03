ONA JE KVARNA I PODLA! Car osuo DRVLJE I KAMENJE po Dalili: Leži sa Anom u KREVETU i ne prestaju da pričaju o Dragojevićima! VIDEO

Filip Car se nakon razgovora sa Miljanom Kulić, uputio ka izolaciji kako bi legao da spava, pa je započeo razgovor sa Anom Jovanović, sa kojom je ovonedeljni potrčko Stefana Karića.

- Sa jedne strane kad pogledaš, rekao bi čovek jadna, a sa druge strane kako je kvarna i podla - rekao je Car.

- Meni je Mića pričao da ona hoće da ispadne žrtva. Raskinuli ste u sredu - rekla je Ana.

foto: Printscreen

- Ja budem najgori, a ona bude žrtva, znam šta oni hoće sada. Dejana su počeli da osuđuju za ovo sa Sandrom i uvek je bio loš dok mu se ovo nije desilo. On nekada pokazuje da nije loš. Ona treba da bude u odnosu sa mnom, jer ona ne može da bude tada jadna i nikakva...Smučila mi se i ona i veza sa njom. Ne želim više to. Dejan je bio tu samo njoj. Ona je napravila kuću na svojoj zemlji i sve to - rekao je Car.

- To kad pričaju da si mi ti kriv za ovo što mi se dešava. Šta, ja nisam znala kako je to kad smo se već poljubili? - rekla je Ana.

foto: Printscreen, Damir Dervišagić, Nikola Anđić

- Kriv sam što sam to uradio, a opet je i prebrzo...Znaš koja je ona imala sve poteze. Kad je za Dejana ono cimala, zalagala. Kad smo se svađali jer je njega komentarisali, svađali se. Ostavila me, pa kod Anđela sve vreme, boleo je ku**c za mene. Izaziva me, pa se desilo sve što se desilo. Tad mi je puklo sve. Ne znam ja u kakvim je odnosima sa porodicom, ali znam u kakvim sam ja. Zavisi ko šta traži od mene, fino ili loše. Ja ne glumim ništa i ne foliram, a ona ima taj rijaliti momenat, folirantski. Žena koja je pet godina u braku ima tako jeftin potez flertovanja. Ceo njihov brak mi je kao da je bilo medijski. Sve je to meni premutno. Možda su oni imali neki dogovor da se igraju rijatlitija, pa da izađu zajedno - rekao je Car.

- Namazan je on - rekla je Ana.

- Mudar je on. Ona je seljanka klasična, namazala se kroz rijaliti. Ima taj bahati stav i eto tako gazi. Sve po šablonu, a ovaj je prirodno pametan, vidi se da je pametan. Stalno govori da je učinila nešto tom čoveku. Šta si mi učinila? Dovela si me do tog stadijuma da se ja toliko zagrejem, a opet i do ludila. Učinila je za sebe, ne za mene, htela je ona da izađe iz tog braka. Sve je tu meni sumnjivo. Ljubavi ili ima ili nema, oni su meni životna enigma. Sve što im želim nek se meni vrati - rekao je Car.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

00:26 Mina Vrbaški proslavila rođendan