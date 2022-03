ROĐAK SKROZ RAZOTKRIO CAREVU PORODICU: Majka i sestra ne žele da čuju za njega, a evo šta mu otac radi po HRVATSKOJ

Rođak Filipa Cara, Karlo, priznaje za da će zadrugar u skorije vreme ostaviti Dalilu Dragojević i uplivati u romansu sa Anom Jovanović.

- Odmah sam znao da je Ana njegov tip. Čim ju je tako dugo gledao kad je ulazio, pretpostavio sam da će se između njih dogoditi hemija. Sada je pitanje da li će moći da raskine sa Dalilom, jer se vezao za nju. Njih dvoje se konstantno svađaju i nikako im u poslednje vreme ne ide. Zato mislim da će Filip prebaciti udicu na Anu, kao što je to učinio pre neko veče kad ju je poljubio - priča Filipov rođak Karlo za "Super TV".

- Ani je bitno da opravda svoj honorar u rijalitiju i da ostane što duže kako bi zaradila za lagodan život. Shvatila je da joj je Filip dobar rijaliti igrač za tako nešto, jer će se priča oko njih odmah povesti. Dalila će praviti ljubomorne scene, a to je ono što želi da vidi čitava nacija kako se Filip i Dalila svađaju zbog Ane. Sada je samo pitanje vremena da li će Ana moći da podnese taj osećaj krivice za rasturanje veze Dalile i Cara - iskreno govori rođak koji kaže da Filipova porodica nije ponosna na njegovo ponašanje.

- Majka i sestra su i dalje ljute na Filipa zbog svega što je uradio. Pitanje je da li će napolju doći do pomirenja između njih, dok ga otac sve vreme podržava. Hvali se svima u našem mestu kako je njegov sin pravi zavodnik čim su mnoge starlete izgu- bile razum za njim. Što se tiče njegovog oca, on u rijalitiju može da ima i pet devojaka odjednom, on će uvek biti ponosan na svog sina Cara. Međutim, majci i sestri će morati da se iskupi za sve što je radio tokom rijalitija. Nije im svejedno kada sve prate sa malih ekrana, nerviraju se kod kuće i znaju da ništa ne mogu da promene. Pored toga im ne odgovara i što ljudi u okolini pričaju loše o Caru - zaključuje Filipov rođak Karlo.

MOŽE DA UĐE U HRVATSKU ALI IMA DEBEO DOSIJE Rođak priznaje da Filip napokon može da uđe u Hrvatsku i da mu je ukinuta zabrana, ali da ima debeo dosije. - Filip je pravio velike probleme u Hrvatskoj. Ima debeo dosije i pitanje je kako će moći da se iskupi za svoju burnu prošlost. Za sada mu je dozvoljen ulazak u Hrvatsku, ali to može iz časa u čas da se promeni. Nikada se ne zna kada će ponovo goniti za sve ružno što je uradio tokom boravka u zemlji.

