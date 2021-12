NOVI LJUBAVNI TROUGAO U ZADRUZI! Ana Jovanović bacila oko na ZAUZETOG, priznala emocije: Devojka mu ne dozvoljava da komuniciramo

Ana Jovanović priznala je Drvetu mudrosti svoje simpatije prema svom cimeru Mensuru Ajdarpašiću.

- Šta ima novo u kući? - pitalo je Drvo.

- Ima dosta toga novog. Sinoć sam saznala da me je njegova devojka pljuvala i htela sam da rešim to sa njom, ali ona nije želela. Kasnije sam njemu objasnila da ništa loše nisam uradila i on je meni priznao da je čak tražio od nje da mi se izvini. Mensur i ja ne komuniciramo, očigledno mu ne dozvoljava Milica. Družila bih se sa njim, on je meni okej dečko. Sa moje strane nema prepreka da imamo lep odnos - govorila je Ana.

foto: Printscreen

- Da li ti je on malo više simpatičan od tog druženja

- Ako izuzmemo to što ima devojku, da jeste. Simpatičan je, lepo izgleda, lepo se oblači, ali ima devojku pa ga ne gledam tako. Ne znam kako on mene gleda, nisam ništa primetila sem pogleda i smeškanja. Ne obraćam pažnju, vidim samo kada se svađaju, trudim se da se ne mešam mnogo. Konstantno mu pravi neke scene, kao da traži razlog da mi došlo do nekog okršaja. Ne razumem to ponašanje, smatram da sve mjože lepo da se reši, na normalan način, bar sam ja takva - navela je Jovanovićeva.

foto: Printscreen

- Družiš se i sa Matejom? - pitalo je Drvo.

- Njega jedino poznajem van ovo kuće. Njega takođe gledam kao druga, ne potenciram ništa. Simpatičan je i dobar ali ne diram ja tu ništa. Jedino mi je lakše što ga već poznajem pa sam opuštenija dosta sa njim nego sa ostalima - odgovorila je Ana.

