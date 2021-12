MENSUR OGOLIO DUŠU O ODNOSU SA MALOLETNICOM! Otkrio da li će definitivno da RASKINE sa Milicom: Ohladio sam se od nje (VIDEO)

Mensur Ajdarpašić došao je kod Drveta mudrosti, ne bi li prokomentarisao novonastale probleme sa Milicom Veselinović i potpuno ogolio svoju dušu.

- Kako si Mensure? Šta ima novo? - pitalo je Drvence.

- Nema ništa novo, osim toga što sam raspoložen proteklih mesec dana, pun sam energije i imam motivaciju za dalji boravak - odgovorio je Mensur.

foto: Printscreen

- Tebe izgleda svađe sa Milicom raduju? - reklo je Drvo.

- Nije baš da mi je drago i da se radujem ali se trudim da se ne kidam i ne lomim. Bila je malo hladnija i sve je uzimala zdravo za gotovo, ali je sada drugačije. Sada se ona više nervira. Nisam se ohladio, ali sve što sam tražio od nje ranije, tek sada dobijam kada sam se umnorio od traženja. Sad vidim da joj prija pažnja, da voli da je pruža, sve ono što je pričala da nije tako. Malo sam umoran od svega, opterećivao sam se previše nama, ugušio sam se. Plašio sam se da li će pogrešiti, nisam imao prostora za sebe, a sada sam to promenio. Uzeo sam sada prostora za sebe pa sada njoj fali pažnje. Možda deluje sebično, ali sam u ovom periodu odlučio da bude tako - govorio je Ajdarpašić.

foto: Printscreen

Koji su glavni razlozi vaših svađa? - pitao je Drvo.

foto: Printscreen

- Neka ljubomora, šta znam. Neke stvari u koje sam ja sumnjao, mislio sam da je zainteresovana za sve što nisam ja, da možda nju nešto muči... Pritiskao sam je i potencirao da nađemo taj problem, delovala mi je nedorečeno. Hteo sam da poboljšam sve, da rešimo neke stvari. Tada je delovalo da joj dosađujem, kao da sam joj preko glave. Zato smo se svađali, jer ona nije htela da komunicira. Osećao sam nepoštovanje sa njene strane, jer ume da bude drska i bezobrazna. Nerviralo me je dosta toga, te vulgarnosti i uvrede. Psovao sam i ja nju, nije da nisam, ali sam to radio kada sam van sebe i kad više ne znam šta da joj kažem. Možda se pogubila i ne zna šta će, možda se ne snalazi dobro pa misli da je svađa najbolje rešenje. U zadnjem periodu je problem ova devojka što je ušla. Navodno joj nešto govori njen osećaj, ona tu nešto vidi... Ne liči ni našta da se psujemo i vređamo, to nikuda ne vodi. Imam osećaj sada da kao da smo zamenili uloge, sada je ona kao ja što sam bio na početku. Jesam se najiskrenije malo ohladio, hoću da dam prostora, da vidimo da li može da se nešto promeni, da se nešto poboljša. Neću toliko da pratim gde je i šta radi. Otišlo je sve predaleko i pustio sam. Shvatio sam da ne mogu ja nikoga usmeravati i držati ga na lancu. Ja sam uvek neko ko sumnja, opravdano ili ne... Ne verujem ženama baš, težak sam kada je poverenje u pitanju. Ona kao da je shvatila šta može da izgubi, pa je malo promenila stav. Vreme će pokazati da li ćemo ostati u odnosu ili ne. Dosta je posvećenija, sada konstantno traži pažnju, sada se više ne budi neraspoložena... Ljuti se kada nisam tu, sada sve radi drugačije. Sada je ona kao ja ranije, kada nisam mogao da je ne zagrlim pre nego što zaspim. Možda je to strah da ne odem do nje, pa zapinje i pritiska - govorio je Ajdarpašić.

foto: Printscreen

- Da li i dalje sumnjaš u nju? - pitalo je Drvo.

- Iskreno, mislim da me je shvatila neozbiljno na početku. Možda je ona ta koja ne želi previše da daje pažnje svom muškarcu i možda očekuje da ja trčim za njom. Nije me toliko uvažavala... Možda je njoj ta moja pažnja bila dosadna. Ono što sam najviše tražio od nje, toga nije bilo. Gledao sam neke stvari i borio se sa njima, na neki način sam ih i prevazišao... Možda ja i previše očekujem od ljudi, ali sam neko ko misli da u ljubavi nema granice... - priznao je Mensur.

Kurir.rs/I.B.

Bonus video:

01:38 Voditelj Kurir televizije Goran Anđelković rekao DA Kiji Kockar!