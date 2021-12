KRICI I URLICI MILICE (17) ODZVANJALI ZADRUGOM! Mensur je ponizio, ona doživela nervni slom: KLOŠARKA I KUČ**TINA, PRAVO JE ZLO!

Nakon što je Mensur Ajdarpašić otvoreno pokazao simpatije prema Ani Jovanović, Milica Veselinović je demolirala pušionicu i nasrnula na dečka, a zadrugari su je jedva smirili. Zadrugarka je ispuštala jezive krike, a Ajdarpašić nije znao šta ga je snašlo:

- Mnogo je tenzije i pritiska sa njene strane, nema potrebe i ljubomore - započeo je razgovor Mensur.

- Dopustio sam dosta toga, ja ne mogu da funkcionišem normalno od nje. Sa ženama nikada nisam imao ovakve scene, ja ne dopuštam u ovoj situaciji i kada izgovorim neke stvari nije iskreno da ih ne mislim jer ih postupci čine takvim. Svi znaju kako ja stojim ispred svojih partnerki. Ja gledam da nađem opravdanje za sve to. Ne mogu ja da trpim, kao što je Maja, ne znam da je kakva, ne bih mogao. Neke stvari nisu ni sada jasne - pričao je Mensur.

- Krivo mi je što ona sebe predstavlja kao nekoga ko je unezveren ako neko ko nema granice, kada je nešto nejasno ona deluje kao nešto odgovorno. Ona misli da će neke probleme da reši tako što će me politi vodom. Ja ne želim da ona bude to. Ne znam odakle njoj taj ideja sa 17 godina. I ja vršim pritisak i semtam u tim nekim trenucima. Radi se o tome da nisam to očekivao od nje. Ona ne tera meni inat, ne znam šta radi. Doživljavam da ima drugačiji pogled na svet - rekao je Mensur.

- Nije tačno, nema postupka da ja to kažem. Ja njega udarim i to je ružno ali ja to radim iz besa i nemoći. Ako osetim to vidim kakve su stvari. Ako mi da taj osećam i vidim taj osmeh ja poludim. Samo kada vidim njegovo ponašanje tada reagujem - rekla je Milica.

- On meni u svađi kaže videćete vi, nećete se zajebavati sa mnom. Ja sam rekla da će upoznati mog tatu. Njega ne interesuje šta ja radim - pričala je Milica.

- Mene ne interesuje ni tvoj tata ni tvoj grad - rekao je Mensur.

- Ti si klošarka, kurčevita si, to je veliki problem - vikao je Mensur.

- Njena majka je njoj dozvolila da ulazi u neke komunikacije, rekao sam joj da ne radi neke stvari u najvećem besu. Čemu to - vikao je Mensur.

- Pred svima si mi se smejao! Izvedite me odavde, ne mogu više! - vrištala je Milica.

- Milice, ljubavi, nemoj... Ne vidiš ništa. Da želim da odem, ja bih otišao - ubeđivao ju je on.

- Videla sam da se smejao njoj - nastavila je ona da vrišti.

Kurir.rs/M.M.

