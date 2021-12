MALOLETNICA U GORKIM SUZAMA ZBOG MENSURA! Drama ne prestaje, usred proslave se rasplakala i jadala cimerki! (VIDEO)

Milica Veselinović i Mensur Ajdarpašić ušli su u kratak sukob, pa je on napustio Belu kuću.

Veselinovićeva je završila u suzama, gde joj se našla Ana Spasojević i sve vreme ju je tešila.

foto: Printscreen

- Ako ti ne osećaš ništa sa njegove strane, nema šta onda - rekla je Ana.

- Osećam ja nešto, ali mi ovde stoji. Nervira me kad se nasmeje - rekla je Milica

- Svaki put se nasmeje - rekla je Ana.

foto: Printscreen

- Ne mogu ništa da jedem i vraćam se na stanje na kojem sam bila - dodala je Milica.

- Nemoj sebe da guraš na to i vraćaš. On jeste drugačiji i to se vidi, ali mora da se opusti pre nego što ste popucali oboje - rekla je Ana.

- Namerno sve to radi - rekla je Milica.

- Ima pravo, ima pravo da radi šta hoće - rekla je Ana.

