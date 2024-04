FANOVI TVRDE DA JE TEJLOR SVIFT "ODUVALA" BIVŠEG U PESMI: "Bio je ZALJUBLJEN u nju, ali jednostavno NIJE IŠLO", a evo i ZAŠTO

Iako su fanovi prepoznali britanskoga glumca Džoa Alvina (33) na novom albumu Tejlor Svift (34) u pesmi "So Long, London", zbog čega je on ugasio mogućnost komentarisanja objava na svom Instagramu jer su ga Sviftiji ljutito napadali, navodno nema zategnutih odnosa između tih bivših ljubavnika.

Više od godinu dana nakon njihova raskida, slavni glumac je "dobro" i "usresređen je na posao".

"Izlazi i srećan je", kaže izvor za People te dodaje: "On je sjajan tip, i ni na koji način ne voli dramu."

"Alvin je ‘napustio‘ Sviftovu i sigurno ne govori loše o njoj. Bio je zaljubljen u nju, ali jednostavno nije išlo", dodaje izvor blizak glumcu.

"Džo voli glumu, ali ne može da podnese pažnju koja dolazi s njom. Nije mu prijatno da bude u centru pažnje", osvrnuo se i na njegovu karijeru.

foto: MJ Pictures / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Raskid ovog para, nakon šest godina, dogodio se zbog "razlika u njihovim karakteristikama", pisali su mediji tada. Alvin uvek želeo romansu sa Sviftovom da zadrži "svojom privatnom pričom", rekao je izvor za People. Takođe je dodao da je njihova veza u početku iznenadila mnoge.

Podsetimo, prvi put su počelli da ihi povezuju 2017. godine, a onda su se 2018. godine zajedno pojavili u javnosti. Pevačica je 2019. godine otkrila za "The Guardian" da se tu ipak radi o vezi. Otkako je Alvinova veza sa Sviftovom došla svome kraju, on je nastavio da gradi filmsku karijeru, a uskoro će se pojaviti na filmskom festivalu u Kanu, na svetskoj premijeri svog najnovijeg projekta "Kinds of Kindness" Jorgoša Lantimosa, u kojem glumi uz oskarovku Emu Stoun.

foto: Patrick Smith / Getty images / Profimedia

Sviftova je u međuvremenu provela veći deo godine na svojoj rekordnoj Eras turneji, i upravo je objavila svoj 11. studijski album "The Tortured Poets Department", dvostruki album koji sadrži 31. pesmu, a koji je ponovno pobudio zanimanje za njenu i Alvinovu vezu.

Pevačica se trenutno zabavlja sa igračem Kanzas Sitija, Čefsom Travisom Kelkeom, s kojim je viđena u Las Vegasu 27. aprila. Par je prisustvovao dobrotvornoj gala večeri Kelkeovog suigrača Patrika Mahomesa, gde je Sviftova donirala četiri ulaznice za svoje koncerte u SAD-u, a prodale su se za neverovatnih 80.000 dolara.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr/J.M.)

