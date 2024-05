DS IZLAZI NA SVE LOKALNE IZBORE: Zoran Lutovac: Jedinstvo opozicije mi u ovom trenutku nismo uspeli da zadržimo

Predsednik Demokratske stranke (DS) Zoran Lutovac izjavio je danas u Nišu da će ta stranka izaći na lokalne izbore u svim mestima u Srbiji u kojima će izbori biti održani.

- Demokratska stranka ima najrazvijeniju, najrazuđeniju infrastrukturu u našoj zemlji. Demokratska stranka je poznata po tome što je institucija demokratije i po tome što ne postoji mesto u Srbiji gde ne postoji žuta tačka i ne postoje oni koji podržavaju demokrate - istakao je on, a prenosi Beta, na obležavanju stranačke slave Đurđevdana.

Lutovac je pozvao građane da daju svoj doprinos kako bi promenili aktuelnu vlast.

- Na žalost ključnu stvar, a to je jedinstvo (opozicije) mi u ovom trenutku nismo uspeli da zadržimo, jer različito gledamo na to kako je moguće doći do promene vlasti. Međutim, to nas ne sprečava da prema građanima budemo otvoreni i pošteni, da im kažemo da smo spremni da radimo u njihovom interesu - istakao je, između ostalog, Lutovac.

Kurir.rs/Beta