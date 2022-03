ZNAM DA MI MATI PATI KOD KUĆE! DALILA JE DOBRA ĆERKA I SESTRA, ALI NIJE ZA MENE: Dalila održala govor, a posle Carevih reči MUK!

Zadrugari su imali priliku da vide kako Marko Janjušević teši uplakanu Dalilu Dragojević.

Dalila je prva dobila reč nakon gledanja klipa.

foto: Printscreen

- Pažljivo sam slušala izlaganja. ima dosta različitih izlaganja i ne poklapaju se. Kad sve zbrojim, tu je bio adrenalin prisutan i ta neosvojiva tvrđava. Mislim da on mene nikad nije ni zavoleo, ne samo mene, nego da je on generalno takav da se teško veže. Mislim da je sve bilo uzalud i ovo što sam Janjušu rekla, kad bi se ponovo stupilo u odnos, bilo bi sve gore i gore. Rekla sam i njemu da će to proći vremenom, popustiće me. U životu sve bude i prođe. Nije mi svejedno, kad dođe u pušionicu i kaže mi: "Ako ti smeta moje druženje, prestaću". Čula sam ga da zove dežurnu da razgovaraju, pa je posle u toku reklama zove da legne pored njega. To mazanje očiju i druženje, to je bilo i sa mnom u početku. Za mene Filip radi sa svim devojkama isto što i sa mnom i ne znam što živim u nekom ubeđenju. Nije svestan moje težine i svega što sam ja uradila zarad njega. On se nikada neće promeniti i on će biti isti prema svim ženama. Ono što je Mića rekao da je pričao za mene, to je sve pričao kad mu je odgovaralo da me približi sebi. Sve su to balade za decu i klinke. Više me boli sada nego prvi put, zato što sam mu poverovala. Ako izleči to dete, verujem da će imati neku ozbiljnu vezu. Što se njega tiče, želim mu svu sreću ovoga sveta - rekla je Dalila.

foto: Printscreen

Filip Car je dobio reč.

- Sa nekim stvarima se slažem, sa nekim ne. Dosta stvari loših sam joj uradio, imao sam nekih prenaglašenih reakcija. Isto tako je i ona prema meni i mom novom odnosu. Ništa tu nije bilo dobro. Nisu mi nekad neke stvari svejedne, samo to ne pokazujem kao drugi ljudi. Smatram da nisam spreman ni za jednu vezu niti mi je to potrebno. Slušao sam malo pre Zolu dok je govorio, smatram i ja tako isto za sebe. Dok sam sa Dalilom ili sa bilo kojom devojkom za koju vidim da nemam perspektivu, nisam sav svoj. Prija mi da se zagrlim sa njom, pa onda haos. Šta je rezultat svega toga? Bol, plač i tuga... Ona je verovatno dobra ćerka, prijatelj i sestra, ali za meni nije dobra. Ja se jako teško vežem za nekoga. Ja smatram da moja mati pati kod kuće - kaže Filip.

