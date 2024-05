ADVOKAT SKORO 20 GODINA BESPLATNO SAVETUJE BESKUĆNIKE I SIROMAŠNE: Ima ljudi koji cene ovo što dobijaju ovde, zahvalni su!

Užurban tempo života i nedostatak vremena uticali su da mnogi neretko zapostave bilo koji vid empatije i da okreću glavu od onih koji su u nevolji. Nije malo siromašnih, ali i onih bez krova nad glavom koji su slamku spasa i utočište pronašli u Verskom dobrotvornom starateljstvu Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke.

Zahvaljujući VDS i njihovim brojnim volonterima, dnevno i do 2.000 gladnih usta bude nahranjeno. Dođu tu po čistu odeću, novu frizuru, da se okupaju. Oni koji su silom prilika ostali na ulici, ali i oni siromašni ovde mogu da obave lekarski pregled, pregled kod zubara, mogu pričati i s psiholozima i psihijatrima, i sve to besplatno!

Pored toga, mogu dobiti i besplatnu pravnu pomoć, koju im, pored još nekoliko advokata, pruža skoro 20 godina Hadži Miloš Stefanović.

- U VDS počeo sam da volontiram 2006. dok je još pokojni otac Ljuba bio tu. U crkvi sam odavno, i tada je moj prijatelj zubar, koji je volontirao u VDS, rekao da im je potreban advokat za pravne savete. Bilo je drugačije nego sada. Nije bilo kuhinje, ali, recimo, za decu je bilo besplatno podučavanje matematike, fizike, hemije. Bila je i lekarska sekcija, vrhunski srpski eksperti su ovde volontirali - priča za Kurir Stefanović.

Advokaturom se bavi od 1990. godine, studije je završio u Beogradu i nije mu bilo teško da volontiranje uskladi sa ostalim poslovnim obavezama. U VDS dolaze ljudi sa teškim životnim problemima i mukama.

- Ovde se ipak malo socijalizuju. Masa je ovde ljudi koji su beskućnici, koji nemaju ni prebivalište, ni ličnu kartu, ni knjižicu...

Kaže da mu se korisnici uglavnom obraćaju za savet i s pričama koje su vezane za porodično pravo i za razvod braka, ali ima i dosta onih kojima izvršitelji prete.

- Oni, recimo, ne mogu da plate neke dugove za struju. I to su vrlo teške situacije. VDS, koliko može, pomaže, daje se i jednokratna pomoć na zahtev sveštenika, nju odobrava patrijarh Porfirije, što tim ljudima mnogo znači. Trudim se da napišem prigovor da bi se obustavilo to izvršenje - navodi Stefanović.

Zahvalnost

Donatorima svaka čast

Stefanović navodi i da je VDS organizacija koja se ozbiljno bavi problemima i pitanjem beskućnika i siromašnih, ali, kako naglašava, veliku zahvalnost duguju i donatorima:

- Ima ljudi i preduzeća koji doniraju, svaka im čast! I, što je iznenađujuće, uopšte ne žele da se to objavi. Ipak ima izuzetnih i hvala bogu da postoje. Vi biste se iznenadili koja su to imena. To bih povezao s porodičnim vaspitanjem i verom. Kad otkrijete pravoslavlje u pravom smislu reči, onda vam ništa nije teško. Porodica i crkva su dva stuba na kojima počinje država.