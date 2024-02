DOKTOR DRAGAN OTIŠAO U AFRIKU NA 6 MESECI I OSTAO 25 GODINA: Lečio ljude u Gabonu, a sada kao volonter leči beskućnike u Beogradu!

Proveo sam 25 godina radeći kao lekar u afričkoj državi Gabon, u gradu Lambarene. Tamo sam doživeo i neke neprijatnosti, ali ne od ljudi, već od prirode i životinja.

Ovako počinje razgovor za Kurir lekar u penziji dr Dragan Milovanović (71), internista nefrolog, koji već godinu dana volontira u Verskom dobrotvornom starateljstvu (VDS) Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, gde pomaže i leči beskućnike i one koji su u teškoj materijalnoj situaciji.

Rođen je Atini, kao dete često se selio zbog obaveza svojih roditelja, završio je Desetu beogradsku gimnaziju, ali se školovao i u Rusiji. Studije medicine završio je u Beogradu, nakon čega se zaposlio u KBC Zvezdara. Bio je i mobilisan i poslat u Hrvatsku.

- Još tokom studija čitao sam Politikin Zabavnik i pročitao sam članak o lekaru Albertu Švajceru, koji je dobio Nobelovu nagradu za mir 1954. godine. On je osnovao bolnicu u Africi i lečio leprozne ljude. To je meni ostalo urezano. Godine su prošle, završio sam studije... Verovao sam da će mi se ostvariti san da odem u jednu takvu neobičnu sredinu - priča dr Milovanović.

Sasvim slučajno, čuo je da jedna bolnica u Gabonu traži lekare sa znanjem francuskog jezika.

- Otišao sam tamo 1993. godine. Imao sam ugovor na šest meseci, a ostao sam 25 godina. Bolnicu je držala fondacija u kojoj su bili Švajcarci, Francuzi, Nemci i Amerikanci. Taj grad se zove Lambarene, na obali duge i vrlo široke reke. Jedno vreme bio sam i direktor te bolnice. Mi smo zapravo bili zaposleni u Švajcarskoj - priseća se naš sagovornik.

Veli i da je Gabon jedna od zemalja retko bogatih naftom, dijamantima, uranom, zlatom. Kao i svuda, ima i bogatih i siromašnih, ali ga je oduševilo koliko se narod međusobno pomaže:

- U međuvremenu sam dobio ponudu za drugi posao, prihvatio sam, a kasnije sam otvorio i privatnu kliniku u drugom gradu. Ja tu zemlju volim, za mene je to bio raj na zemlji.

Kad je otišao u penziju, vratio se u Srbiju.

- Uvek mi je bila želja da se ovde vratim, to se nije dovodilo u pitanje - kaže dr Milovanović.

I u Africi se bavio humanitarnim radom i lečio ljude koji su živeli u plemenima, a dobra dela čini sada i ovde.

- Video sam jedan prilog o VDS i crkvenoj kuhinji i došao sam da pitam treba li im lekar volonter. Ljudi koji ovde dolaze imaju teške životne priče, a osim lekara u meni vide i podršku. Ima nekih koje su deca ostavila, nekih koji su se otuđili od najbližih, ima beskućnika... Ima ovde i naših lekara sa VMA koji volontiraju i iz UKC Srbije, svako od nas doprinosi na svoj način - navodi i naglašava da je tim ljudima VDS od velikog značaja.

Jedva se spasli

Ćerku i mene je napao ogroman varan, udario sam ga pesnicom u oči

Dr Dragan kaže da je prvi dan kad je stigao na tlo Afrike, pored njega s drveta pala zmija, i to crna mamba.

- Na to se naviknete... Imao sam jednu neprijatnu situaciju kad sam bio na plaži s ćerkicom. Oni imaju tzv. varane, to je nešto nalik krokodilu, a u stvari je jedan ogromni gušter. Ima grozne zube. Bili smo u vodi i on se stvorio iza mene, uhvatio sam ćerku i jednom rukom je izdigao iz vode. Vikao sam, ali me na obali niko nije čuo. I onda sam ga pesnicom klepio u te oči koje su virile, predomislio se i krenuo je ka obali. Ja sam mislio da je krokodil, tek kasnije sam saznao da je varan. Čim je izašao iz vode, neki ljudi su ga ubili - prisetio se naš sagovornik.