VERSKO DOBROTVORNO STARATELJSTVO BRINE O LJUDIMA KOJI SU ZAVRŠILI NA ULICI: Crkva beskućnicima spremila 800 kila pečenja za Božić!

Retko ko se nekad upitao na koji način beskućnici provedu jedan dan, pogotovo zimi, i kako izgleda ta njihova borba za preživljavanje - gde spavaju, gde se okupaju, nabavljaju odeću, kako se ugreju, kako provode vreme, kako dolaze do obroka...

Srećom, ima i onih koji brinu o ovim ljudima i koji se trude da im obezbede neke osnovne životne potrepštine! Zahvaljujući Verskom dobrotvornom starateljstvu (VDS) Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, beskućnici mogu u prostorijama u Francuskoj ulici u Beogradu da jedu, da se ošišaju, ali i da obave neki lekarski pregled.

Dostojno čoveka

Zahvaljujući crkvenoj kuhinji VDS, ne samo beskućnici nego i ljudi koji su u teškoj materijalnoj situaciji imaju topli ručak dostojan čoveka. Crkvena kuhinja radi tokom cele godine, od ponedeljka do petka, od 11 do 15 časova, a dnevno se podeli i do 2.000 obroka.

Svoja vrata ne zaključavaju ni praznicima. Zapravo, tada su im najpotrebniji. Za ovaj Božić biće spremljeno 800 kilograma pečenja za korisnike koje su slomile razne životne nedaće.

- Oko samog Božića spremamo ozbiljnije pakete za naše korisnike. Naravno da ćemo se ovde sabrati i imati božićni ručak. Mnogi od korisnika su ovde već godinama i na izvestan način njihova egzistencija zavisi od VDS, ovde se hrane svaki dan, ali takođe ono što je jako bitno jeste da se saberemo u ove dane praznika i da pokažemo ljubav i pažnju prema tim ljudima i da pokažemo i ovom društvu da su oni apsolutno vredne i jedinstvene ličnosti, koje ne smemo da zaboravimo - naglasio je u razgovoru za Kurir koordinator VDS, episkop toplički Petar.

Podelili 15 tona hrane Pomoć i za višedetne porodice VDS pomaže i višedetne porodice, ali i samohranim roditeljima, a nedavno su im podelili 15 tona namirnica i kućne hemije. - Višedetna porodica podrazumeva porodicu koja ima četvoro i više dece, tu su i samohrani roditelji, i o njima se staramo, i mi sarađujemo sa 130 višedetnih porodica. To su hrabri ljudi, vredni, koji uglavnom ne traže pomoć. Njih treba podržati, pohvaliti i pomoći im. Mnogi od njih jesu i korisnici naše crkvene kuhinje. Pored toga, naša crkva u saradnji s Grčkom pravoslavnom crkvom za njih organizuje i besplatna letovanja - navodi episkop Petar.

Pomoć lekara

S obzirom na to da je zima, VDS apeluje na ljude dobre volje da donesu zimske jakne i obuću, budući da je veliki broj njihovih korisnika na ulici. Korisnicima pružaju i pomoć lekara.

- Osim obroka, pomažemo u odevanju, imamo i jedno kupatilo i frizerski salon gde oni mogu da se ošišaju. Imamo i jednu ambulantu koja je opremljena da obezbedi osnovni internistički pregled. Naši korisnici žive u vrlo teškim uslovima, imaju probleme i u vlazi, i u hladnom, i u velikom stresu. Svi lekari koji rade s njima su tu kao volonteri - navodi vladika Petar:

- Imamo i psihološko savetovalište, psihijatre, stomatologa, pravne savetnike, što je takođe njima od egzistencijalnog značaja, jer dešava se često da su ljudi koji su slabijeg materijalnog stanja u problemu da izgube, recimo, neku svoju nekretninu ili jedini krov nad glavom, a nemaju novca da unajme advokate.

Ovako možete pomoći SMS - ukucati broj 200 i poslati na 2844, čime donirate 200 dinara mesečni dobrotvor - broj 500 poslati na 2844, cena poruke 500 dinara

Na čelu VDS je, kao predsednik, patrijarh srpski Porfirije, koji posebnu pažnju pridaje humanitarnom radu.

- Patrijarh je nama ovde svima i uzor, budući da se on već decenijama bavi humanitarnim radom i da je on neko ko i od svoje plate odvaja da bi stipendirao razne studente nadarene i tako dalje - naglasio je vladika Petar.

Branka Masri Filipović Dostojanstvena trpeza Korisnica crkvene kuhinje je Branka Masri Filipović (60), nekada pevačica, sada se bori za krov nad glavom i veruje da će uspeti da ga povrati uz pomoć pravnika VDS. - Za ove ljude ovde imam samo reči hvale. Da nema njih, mnogi bi bili gladni. Nekoliko godina sam korisnik crkvene kuhinje. Hrana je predivna, meni to mnogo znači. Pogotovo sada kad su praznici. Imaćemo dostojanstvenu prazničnu trpezu zahvaljujući njima. Nadam se da ću se uskoro vratiti u svoj stan, inače se vodi spor za to.

Vladeta Maksimović Dođe mi da ljubim ovde ovaj beton Jedan od korisnika crkvene kuhinje je i Vladeta Maksimović (64), koji se već 10 godina tu hrani, a povremeno pomaže i kao volonter. Sin ga je, kako tvrdi, izbacio iz stana, uzeo mu penziju i plaća mu privatno smeštaj, te je prinuđen da se hrani u VDS. - Crkva mi pomaže, ovo sve što vidite na meni je crkveno - pokazuje nam garderobu i nastavlja: - Zahvalan sam na svemu što mi pružaju. Nemam ništa sem crkve, crkva mi je sve, dođe mi da ljubim ovaj beton!

Gordana Jemić Svi su ponosni što sam volonterka Jedna od volontera VDS je i penzionerka Gordana Jemić (67) koja pomaže u crkvenoj kuhinji skoro godinu dana. - Htela sam psihički da se smirim pri crkvi i počela sam ovde da pomažem. Suprug je više na selu nego ovde, imam i unuke, i svi su ponosni na mene. Ovde sređujem sudove. Nakon što ih ja operem idu u mašinu, gde se to sve dezinfikuje adekvatno. Ovde ima dosta mladih koji volontiraju i to ljudima koji dolaze ovde mnogi znači.

