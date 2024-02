VERNICI VOLONTERI! ONI VRAĆAJU VERU U PRAVE LJUDSKE VREDNOSTI: Već 9 meseci pomažu najtežim pacijentima, ali i medicinarima! FOTO

I dok mnogi u današnje vreme jure za novcem i materijalnim statusom, ima i ljudi koji vraćaju veru u čoveka i u prave ljudske vrednosti!

Volonteri Verskog dobrotvornog starateljstva Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke već devet meseci pomažu pacijentima koji se nalaze na lečenju na Klinici za karidohirurgiju UKC Srbije. Pre volontiranja prošli su kroz obuku, brinu o pacijentima, pomažu pri hranjenju bolesnika, presvlačenju, menjanju posteljine, a ono što je najvažnije pacijentima pružaju toplu reč i razgovor!

Njihov volonterizam, odnosno dobrovoljni rad, pri ovoj zdravstvenoj ustanovi mnogo znači i medicinskom osoblju, a neki od njih ih nakon smene ispraćaju sa suzama u očima.

Volonteri VDS-a foto: Privatna Arhiva

Već devet meseci se u Klinici za karidohirurgiju UKC Srbije sprovodi projekat "Pravoslavni volonteri u zdravstvu", projekat koji zajedno realizuju Versko dobrotvorno starateljstvo i Ministarstvo zdravlja.

Među volonterima ima srednjoškolaca i studenata medicine, penzionera, ali i vernika iz drugih branši koji svoje vreme posvećuju dobrovoljnom radu na Klinici za kardiohirurgiju.

Predstavljenje projekta "Pravoslavni volonteri u zdravstvu" foto: Kurir

Jedan od volontera je Mirko Simić (22) koji već četiri meseca volontira u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

- Na ideju da volontiram sam došao iz dobre namere, da ja pomognem, da će to što ja pomognem, da ću time nešto malo učiniti. Naša pomoć pacijentima mnogo znači. Kada uđem tako i kažem: "Pomaže Bog!" Meni je drago kad popričam sa njima i dam podršku ako treba - naveo je Simić za Kurir.

Volonter Mirko Simić foto: Kurir

Lazar Stanković, iako je student medicine, uspeva da uskladi svoje obaveze i da volontira.

- Preko prijateljice sam saznao za volontiranje. Volotiram već tri meseca. Za početak kada dođemo kreće se sa jutarnjom negom. Radi se pranje ruku i umivanje pacijenata. Nakon toga može da se odradi kompletna nega ako je to potrebno i deli se doručak. Zavisi od obaveza, odnosno na kom odeljenju se rasporedimo tog dana. U intenzivnoj nezi se stavlja najveći akcenat na negu pacijenta i na generalno pomaganje njima uopšte oko funkcionisanja. Dok recimo u poluintenzivnoj nezi glavni neki zadaci bi bili razgovor sa samim pacijentima i donošenje stvari njima. Odnosno, ako im treba nešto da se doda ili da se presvuku, da se presvuku kreveti ili takve neke stvari - objašnjava za Kurir Stanković.

Volonter Lazar Stanković foto: Kurir

Ističe da pacijentima njihova podrška mnogo znači, a ponajviše razgovor.

- Razgovor im možda i najviše od svega znači, jer oni su tu bez svoje porodice, udaljeni od svojih bližnjih. Ovim putem pozivam i svoje kolege i druge mlade da se priključe volotiranju - apelovao je Stanković.

Volonteri VDS-a foto: Privatna Arhiva

Episkop toplički Petar Ulivate nadu na suptilan način Vikar patrijarha Episkop toplički Petar preneo je volonterima srdačne pozdrave i blagoslove patrijarha Porfirija. - Projekat traje evo već devet meseci i sada već možemo svi sa radošću i sa smelošću, i nekim ponosom, da kežemo, da ovo sve danas funkcioniše, najpre na dobrobit i korist pacijenata koji se nalaze u pomenutoj klinici. Zaista mislim da niste svesni koliko ulivate nade da je ovo naše društvo zaista humano i koliko svetla unosite u ovoj naš grad na jedan vrlo suptilan način, ali to je ono što je bitno - naglasio je vladika Petar u obraćanju volonterima VDS-a.

Volonter je i njegov kolega Radoslav Pavić (24), takođe student medicine.

- Želeo sam da pomognem, a nije mi se baš čekalo da završim svih šest godina, tako da imao sam priliku da zapravo ranije krenem da pomažem ljudima, uz to što studiram. Uspevam da uskladim sa obavezama na fakultetu. Pomažemo pacijentima da jedu, nameštamo krevete, nosimo im stvari ako treba, recimo, ako neko želi da čita novine, ili da pričamo sa njima. U suštini ti poslovi oko pacijenata više su psihičke prirode - rekao nam je Pavić.

Volonter Radoslav Pavić foto: Kurir

Mnoge volontere vernike SPC motivisala je ljubav prema bogu i prema bližnjima. Volonteri kažu i da pacijentima mnogo znači to što mogu da se pričeste pre operacije.

Zahvalan Prof. dr Svetozar Putnik Direktor klinike, prof. dr. Svetozar Putnik zahvalio je volonterima Verskog dobrotvornog starateljstva u ime pacijenta koji su operisani u proteklom periodu, ako i u ime 200 medicinskih sestara. - Drago mi je da ste radili zajedno s njima. Drago mi je da ste videli koliko je to težak i odgovoran posao. Zadivljen sam kako ste uspevali da uskladite svoj život kod kuće i svoj posao sa volontiranjem. Mogu samo da zamislim koliko je to teško, da provedete šest ili osam sati među najtežim pacijentima, a potom treba da nastavite sa vašim preostalim delom dana, sa vašim životom - istakao je dr Putnik.

Danica Grujičić foto: Nemanja Nikolić

Ministarka zdravlja dr Danica Grujičić istakla je na predstavljanju projekta "Pravoslavni volonteri u zdravstvu" da joj je posebno drago što je sve više zainteresovanih studenata medicine za volontiranje.

- Bez saosećanja i razumevanja prema bolesnom pacijentu, ne može se biti dobar lekar, ne može se biti dobar zdravstveni radnik. Tokom ovih devet meseci koliko je trajao projekat nije bilo ni jedne primedbe, ni na jednog volontera. Ono što je jako važno, to ljudi moraju da znaju, volonteri su pre toga obučeni i kako moraju da se ponašaju, i kada da nose maske, i kada moraju da imaju rukavice, i kako treba da budu obučeni. Jako je lepa reakcija pacijenata bila, posebno medicinskih sestara, jer znate kako, da medicinska sestra mora da podeli terapiju, mora da odneguje pacijenta, da ga okupa u toku dana, da ga presvuče. Postoje još neki sitni detalji koji su možda nama manje značajni kao medicinskim profesionalcima, ali su jako značajni pacijentima. I upravo su tu ovi volonteri u tu zonu ušli i pokazali se kao ljudi koji imaju dovoljno savesti da nekakav svoj slobodni dan, da nekakve svoje slobodne sate posvete ljudima kojima je potrebna pomoć, koji u određenom trenutku svog života su bespomoćni i zahtevaju neku drugu lepu reč, malo da im pomogne oko te neke nehigijene, nego da ih malo prošetaju, da im pomognu da se nahrane u tim situacijama kada oni još uvek ne mogu sami. I to je zaista bila velika pomoć - navela je ministarka.

Prema njenim rečima u planu je da se ovakvi projekti sprovedi i u drugim zdravstvenim ustanovama, kao i da to zavisi od broja volontera.

- Ono što mene raduje to je da sam videla ovde ljude svih uzrasta. Od onih koji su u penziji do ovih najmlađih i prosto neverovatno u današnje vreme kada imate situaciju da se trči za novcem, za pozicijom, za skupim automobilima, 50 stanova i ne znam čime. Kada su to postale nekakve vrednosti, ovi ljudi vam vraćaju jednostavnu veru u čoveka i onu pravu ljudsku vrednost - naglasila je ministarka.

Podsetila je i na lekare koji volontiraju u Verskom dobrotvornom starateljstvu, a koji pomažu i leče korisnike crkvene kuhinje.

