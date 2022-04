PATRIJARH PORFIRIJE UGOSTIO BESKUĆNIKE ZA VASKRS: Na današnji dan znamo da se možemo menjati i preobražavati (FOTO/VIDEO)

Patrijarh Porfirije proveo je Vaskrs na ručku sa beskućnicima u crkvenoj narodnoj kuhinji u Beogradu i tom prilikom poželeo svima da poslednju reč u njihovim životima imaju ljubav, istina, sloboda i pravda.

Poglavara SPC u dvorištu crkvene kuhinje Verskog dobrotvornog starateljstva za stolom je dočekalo nekoliko desetina korisnika crkvene narodne kuhinje od kojih je većina bez krova nad glavom.

Patrijarh je čestitao okupljenima najradosniji hrišćanski praznik i naveo da slavimo Vaskrs jer smo shvatili da đavo nema poslednju reč u našem životu već da svetlost poslednja govori u nama i oko nas.

- Dragi moji, radostan sam što sam sa vama, istinski, ne po svojoj dobroti, nego po milosrđu Boožijem, osećajući ljubav prema vama i spremnost da sa vama u vašoj crkvi delimo sve. Znamo da poslednju reč u istoriji nema đavo, daleko mu lepa kuća, poslednju reč ima Gospod naš blagi, koji nas voli, Isus Hristos, zato, da ne gubimo nadu, nego da prisiljavamo sebe iznutra na vrlinu, dobro, ljubav, trpeljivost, smirenje i međusobnu podršku, jer tada smo dobili sve - rekao je između ostalog patrijarh Porfirije.

Poglavar SPC je naglasio da je 21. vek pun mogućnosti, ali da čovek nije bliži Bogu nego što je bio ranije.

- Kad neko postavi pitanje, kako to u 21. veku ima nesporazuma, sukoba, ratova i gladi, u veku koji je civlizovan i ima razvijen tehnološko-naučni napredak, bolji su frižideri i automobili nego u 20. veku, imamo više mogućnosti da putujemo i letujemo. Imamo šta god možemo da pomislimo da bismo izašli u susret svom komforu. A da li je čovek bolji u 21. veku nego u bilo kom drugom veku? Može biti, a i ne mora. Biće bolji ako ne bude ustajao na Boga i ako ne bude proglašavao sebe za Boga i pokušavao da dejstvuje kao Bog. Da on bude stvoritelj, a ne tvorac u ljudskom smislu te reči, kao neko ko je dobio dar od Boga, pa ga koristi da bude kreativan u okvirima svoga dara, kako bi kao izraz zahvalnosti u odnosu na Boga i izraz ljubavi prema drugim ljudima, usavršio taj svoj dar. Dar postoji da bismo ga mi doveli do maksimuma i savršenstva. Kroz njega projavljuje najviši dar, koji je dat svakom čoveku, a to je ljubav. Mi znamo na današnji dan da može biti da je sve savršenije u 21. veku, ali da čovek nije bliži Bogu nego što je bio u prethodnim vekovima - rekao je patrijarh Porfirije.

foto: Printskrin/Instagram

Poglavar SPC je naglasio da je na današnji dan jasno da nikada ništa nije u potpunosti propalo.

- Samo onda kada razumemo istinu, jevanđeljsku poruku, činjenicu istorijsku da je Hristos raspet i vaskrsao i kad to postane naš život, naša nada, naša realnost, onda ćemo se i mi preobražavati. Najbezumnije je kad neko danas kaže drugome da je takav i takav, zatvarajući ga u jedan zatvoreni sistem, bez mogućnosti da se menja i preobražava. Na današnji dan, kad je Hristos vaskrsao, mi znamo da se možemo menjati i preobražavati jer nikada ništa nije u potpunosti propalo. Sve može, ponavljam, dobiti svoj smisao onda kada naslonimo svoju glavu, svoje srce, svoju dušu, svoje telo na prsa Hrisova i kada bez reči u najdubljoj tišini molitveno ćutimo, on nas čuje i sluša i počinje iznutra u nama da govori šta je lepota, šta je istina, šta je radost i kojim putem treba da idemo. Još jedanput vam čestitam današnji praznik želeći vam da poslednja reč u našim životima bude radost, sloboda, pravda, ljubav, istina, Bog. To što želim nama ovde sabranima, želim i svoj našoj braći i sestrama, gde god da žive, ali i čitavom svetu, svim ljudima, Isus Hristos je za sve došao i raspeo se i za sve je vaskrsao - naglasio je patrijarh Porfirije.

(Kurir.rs)

