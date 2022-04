ALBANKA SE PRE 8 GODINA UDALA ZA SRBINA, TRADICIONALNO SLAVE USKRS! Jaja farba uvek na isti način, decu uči NAŠIM OBIČAJIMA (FOTO)

Albanka Majlinda Vatnikaj (33), danas Maja Miladinović pre osam godina se zbog ljubavi prekrstila i udala za Darka Miladinovića (47), poljoprivrednika iz sela Beli Breg kod Aleksinca, i od tada je u ovom doba godine na njihovom stolu, sa radosnom dečicom, bogata trpeza i uskršnja jaja kojima tradicionalno obeležavaju pravoslavni praznik Vaskrs.

Iako je došla iz Tirane, ova devojka poštuje baš sve srpske običaje. U potpunosti je, kaže za Kurir, usvojila našu kulturu i tradiciju.

- Volim da spremam srpske specijalitete, a Vaskrs nam je posebno interesantan zbog dece koja se običajima raduju. Ove godine planiram da ofarbam 30,40 jaja. Neke ću na starinski način, u lukovini bojiti, a neke farbom. Da imamo i crvene, i šarene. Kupili smo nalepnice, deca vole šarena jaja, cirkone, nalepnice - rekla je majka sedmogodišnjeg dečaka i četvorogodišnje devojčice. Ništa joj, kaže, ne pada teško.

- Sa suprugom se odlično slažem. Zajedno vodimo domaćinstvo, sve se lepo dogovaramo. Videla sam ja i pre osam godina, kad smo prvi put seli u kafiću, da je on dobar čovek. To što je od mene stariji 14 godina mi nije predstavljalo nikakvu smetnju - ispričala nam je ova skromna ženica na srpskom koji je izuzetno dobro savladala. Govori ga gotovo kao maternji, a kako njen muž kaže, tako i sprema, kuva, i čuva srpsku tradiciju i običaje i tokom praznika, ali i inače.

Albanka Maja Srbinu rodila sina i kćer Da se Nikolina rodila u Albaniji, ne bi preživela Porodica Miladinović ima dvoje dece, Nikolu (7) i Nikolinu (4), a sa oboma je imala Maja rizične trudnoće. - Sina prvenca rodila sam u osmom mesecu. Devet dana bio je u inkubatoru. Tri godine kasnije je i Nikolina odlučila da nas iznenadi preranim dolaskom. Rodila se u sedmom mesecu sa samo 750 grama. Bile smo mesec dana obe u Tiršovoj a onda je ona prebačena na Institut za majku i dete gde je bila još četiri meseca na lečenju. Da se rodila u Albaniji, ne bi preživela. Zdravstveni sistem je tamo veoma loš - kaže Maja.

- Kada sam upoznao moju sadašnju ženu, sa njenim ocem smo došli do imanja, da vide u kakvoj kući živim. Dopalo im se to što sam vredan. Video je da imam veliko imanje, kuću na sprat, tada sam ima šest krava, stado ovaca i živine, ali i hektare obradivog zemljišta. Ubrzo smo se verili, venčali, i dobili naslednika Nikolu. Kada smo krstili dete, krstila se i Maja. Sama je izrazila želju da se preobrati i primi pravoslavnu veru. Na to je niko nije terao. Čin prekrštavanja je dozvoljen u našoj crkvi i to nas je mnogo obradovalo - dodaje Darko. Kaže da čak Majini roditelji ne samo što nisu imali ništa protiv, već su toj svečanoj ceremoniji i rado prisustvovali.

I tako je Maja, možda i na čuđenje suseda koji su je potom zavoleli kao svoju, postala prava srpska snajka. Osim što uživa u pripremanju za praznike, ne libi se ni težih poslova - sve, samo da bi pomogla čoveku kojem se obećala. - Volim da mesim hleb, idem i u štalu, čistim kod krava. Nisam verovala da ću ikad raditi te poslove. Kad sam došla u Darkovu kuću, sve sam to prihvatila sa zadovoljstvom, kaže ona.

