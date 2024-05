VERSKO DOBROTVORNO STARATELJSTVO PRIPREMILO PAKETE ZA BESKUĆNIKE: Episkop toplički Petar na vaskršnjem ručku sa potrebitima! FOTO

Episkop toplički Petar, vikar patrijarha srpskog i koordinator Verskog dobrotvornog starateljstva Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, proveo je Vaskrs na ručku sa beskućnicima u crkvenoj narodnoj kuhinji u Beogradu.

U dvorištu crkvene kuhinje Verskog dobrotvornog starateljstva episkopa Petra za stolom su sačekali korisnici, većina bez krova nad glavom.

- Na Vaskrs, 5. maja 2024. godine, njegovo preosveštenstvo episkop toplički Petar, vikar patrijarha srpskog i koordinator Verskog dobrotvornog starateljstva Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, ručao je sa potrebitima u prostorijama Verskog dobrotvornog starateljstva. Ručku je prethodila podela paketa pomoći, koju je obavio preosvećeni episkop Petar - navodi se na sajtu TV Hram.

foto: TV Hram

Volonteri VDS-a prethodnih dana vredno su radili na pripremi Vaskršnjih paketa u crkvenoj kuhinji.

foto: Zorana Jevtić

Upravo zahvaljujući Verskom dobrotvornom starateljstvu (VDS) Arhiepiskopije beogradsko-karlovačke, beskućnici mogu u prostorijama u Francuskoj ulici u Beogradu da jedu, da se ošišaju, ali i da obave neki lekarski pregled. I ne samo beskućnici, nego i ljudi koji su u teškoj materijalnoj situaciji. Tu imaju topli ručak dostojan čoveka. Crkvena kuhinja radi tokom cele godine, od ponedeljka do petka, od 11 do 15 časova, a dnevno se podeli i do 2.000 obroka.

Bonus video:

01:36 NJIMA JE NAJTEŽE KAD UDARI NAJJAČA ZIMA! Beskućnici Beograda imaju mesto gde mogu da pojedu, popiju, ugreju se, okupaju i obuku