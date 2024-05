DAČIĆ OTKRIVA ZA KURIR ŠTA JE ZATEKAO U MUP POSLE 10 GODINA: Ministar policije o budućem radu, pretnjama Vučiću i funkcionerima...

Ivica Dačić, lider SPS, posle 10 godina vratio se na čelo Ministarstva unutrašnjih poslova, što je možda nezabeleženo u istoriji - da neko u tri navrata vodi ovaj resor. U razgovoru za Kurir, govoreći o tome da li je zadovoljan što u novoj vladi vodi baš policiju, Dačić kaže da nije stvar u tome da li je on zadovoljan ili nije, jer to, kako naglašava, nije njegova privatna stvar. Šef socijalista, koji je u novom mandatu i potpredsednik Vlade, govori i o tome koji će biti prioriteti MUP, kakvu je situaciju zatekao, šta se promenilo, ali i o svim gorućim političkim temama u Srbiji.

- Biti član Vlade ogromna je čast i još veća obaveza, a još kad ste na čelu tako važnog resora kakav su unutrašnji poslovi, onda možemo da pričamo samo o velikom i važnom poslu kojem ću se posvetiti maksimalno. Ovo je rezultat mog dogovora s predsednikom Vučićem i dogovora koje smo imali unutar naše koalicije. S te strane mogu da kažem da sam zadovoljan što smo u novoj vladi dobili vrlo važan resor, koji će sprovoditi našu zajedničku politiku. Moguće da je u tim razgovorima bilo važno što sam ja ranije bio na čelu MUP i to što se vraćam za mene znači da sam dobro obavljao taj posao. Jer da ga nisam dobro obavljao, sigurno ne bih dobio novu priliku. A da li je u istoriji zabeleženo ili nije da se neko ponovo vraća na čelo MUP, stvarno ne znam. Ali verovatno sam jedini ministar unutrašnjih poslova čiji je otac bio policajac. Ja to s ponosom ističem, i u tom smislu jesam zadovoljan što mogu da budem deo lepe porodične tradicije.

Šta ste zatekli u MUP? Kako vam izgleda u odnosu na ono od pre deset godina, kada ste poslednji put bili ministar unutrašnjih poslova?

- MUP je drugačiji, ja sam drugačiji, okolnosti u kojima radimo su drugačije. Mnoge stvari su unapređene u poslednjih deset godina i treba da budemo zadovoljni što smo poboljšali uslove rada, tehničku opremljenost i standard pripadnika MUP. Ja sam kao član Vlade pratio taj proces i znam koliko je uloženo u modernizaciju MUP i poboljšanje položaja njegovih pripadnika. Ono što se ne menja i neće se promeniti jeste predanost rada svih pripadnika MUP na zaštiti naših građana i našeg ustavno-pravnog poretka kao najvažnijeg zadatka. Okolnosti koje sam pomenuo nisu išle nabolje u proteklih deset godina, naprotiv. Porasle su bezbednosne pretnje, imamo vrlo jake izazove u oblasti organizovanog kriminala, prekograničnog kriminala, ilegalnih migracija, trgovine narkoticima i mnoge novijeg datuma, kao, na primer, sajber kriminal. Ali MUP je izuzetno dobro organizovan sistem, s ljudima koji profesionalno i savesno rade svoj posao i u tom smislu imamo dobar kontinuitet, koji ću nastojati da nastavim i unapredim.

Koji su izazovi pred vama? Šta nameravate da eventualno menjate u sistemu?

- Neke izazove sam već pomenuo, ali njihov spisak je mnogo duži. Srbija je zemlja koja je otvorena prema svetu, i to ima bezbroj dobrih strana, ali ima i loših. Naši preci su se naselili na velikoj raskrsnici različitih kultura, trgovinskih puteva, ali i puteva kriminala. I od toga ne možemo da pobegnemo. Ono što možemo jeste da očuvamo bezbednost naših građana i naše imovine, da zaštitimo mir u kojem svako može spokojno da živi i radi i odgaja svoju porodicu. Posao MUP je i da sprečimo, koliko je to moguće, prirodne katastrofe, a svakako da umanjimo njihove posledice po građane i imovinu - to je jedan od zadataka u koji svaka država mora da ulaže sve više. Katastrofalne poplave, veliki požari, na primer, više nisu incident, oni su, nažalost, postali deo našeg života, zbog klimatskih promena, prenaseljenosti nekih područja, zbog nemara i drugih razloga. Jedan od pravaca razvoja MUP vidim upravo u daljoj modernizaciji naših kapaciteta za zaštitu od prirodnih katastrofa. To je trend svuda u svetu i Srbija mora da drži korak s najsavremenijim sličnim službama.

Šta možete da kažete o slučaju hapšenja muškarca koji je pretio predsedniku Vučiću?

- Mogu da pohvalim brzu i profesionalnu reakciju pripadnika MUP koji su radili na ovom slučaju. Pretnja bilo kome, pa makar ona bila i preko društvenih mreža, ozbiljno je krivično delo. A tek pretnja predsedniku Republike, to je nešto prema čemu nema i ne sme da bude nikakve tolerancije ni rasprave. Svakome mora da bude jasno da ga nikakvo lažno ime ili slika na društvenim mrežama neće zaštititi ako se drzne da preti bilo kome, a kamoli predsedniku Srbije. MUP je dobro opremljen i obučen da brzo otkrije ove "junake", koji iza lažnog identiteta seju mržnju i upućuju najozbiljnije pretnje predsedniku kog je izabrala ogromna većina građana. Ovakvi "junaci" se posle obično kaju govoreći da nisu ozbiljno mislili ili da su samo objavljivali svoj politički stav, ali o tome neka razmišljaju iza rešetaka.

O obaranju opozicionih lista Da takvi dođu na vlast? Raspad sistema Kako ste kao lider SPS razumeli poslednje poteze dela opozicije povodom odbacivanja njihovih izbornih lista u nekim opštinama? - Već dugo imam problem da razumem poteze opozicije, iako sam dugo u politici i pre toga sam se školovao baš za bavljenje politikom. Ni u teoriji ni u praksi ne mogu da nađem nijedan slučaj da se neko ovako neozbiljno i neodgovorno odnosi prema tako važnim stvarima kao što su izbori, volja birača, poštovanje zakona. Očigledno imamo na sceni generaciju političara koja misli da je politika hobi, a da su poštovanje zakona i volja birača nešto nevažno. Nemam drugo objašnjenje za to da neko traži promenu izbornih zakona, pa kad im se izađe u susret, oni krše i ta pravila koja su sami tražili. Njihovi birači treba da se zamisle šta bi ti ljudi tek radili kad bi došli u priliku da upravljaju Beogradom, drugim gradovima i Srbijom, na kraju krajeva. Za dva-tri dana imali bismo anarhiju i raspad sistema.

U Slovačkoj je ove nedelje pucano na premijera. Koliko ova okolnost opominje i naš sistem bezbednosti, čiji je jedan deo i MUP? Uz to, i sami kao država, nažalost, imamo iskustvo ubistva premijera.

- Pokušaj ubistva premijera Slovačke Roberta Fica je užasan događaj i nemam dovoljno reči koliko osuđujem taj bezumni čin. Ohrabruju vesti da se premijer Fico oporavlja i nadam se da će se ovaj veliki prijatelj Srbije i srpskog naroda što pre vratiti svojoj porodici i svojim dužnostima. Ovo je još jedna velika opomena svima nama da nikad nije dovoljno razvijati sisteme bezbednosti i zaštitu od nasilja, jer ono je u savremenom svetu poraslo do krajnjih granica. Slovačka je moderna evropska država i dobro znam koliko je uradila na zaštiti svojih građana i svih njihovih prava i sloboda, tako da je još manje razumljivo da se desi ovako težak slučaj. Mi u Srbiji, nažalost, dobro znamo šta znači ubistvo premijera i kako to ima teške posledice po državu i društvo. Na sreću, slovački premijer je živ i nadam se njegovom brzom oporavku, ali to što se desilo mora da ostane kao velika opomena koja ne sme da se ponovi.

Koliko su ozbiljne pretnje našim najvišim državnim zvaničnicima?

- Svaku od tih pretnji - a one su, nažalost, svakodnevne - mi shvatamo najozbiljnije. Kao što sam rekao, Srbija je imala tu nesreću da joj premijer bude ubijen, i to je jedan od razloga što nijednu pretnju nikad ne potcenjujemo. Drugi razlog je opšti porast nasilja i kriminaliteta kao stalni izvor nestabilnosti i rizika za našu bezbednost. Najviši državni zvaničnici nisu izuzeti od tih pretnji, naprotiv, oni su njihova najčešća meta. Javnost ne zna i ne treba da zna koliko je takvih pretnji, ali kao neko ko je bio i sada je na najvišim državnim dužnostima mogu da kažem da su one svakodnevne i po sadržaju veoma ozbiljne. Razume se, predsednik Vučić je najviše izložen tim pretnjama, s obzirom na to da obavlja najodgovorniju dužnost u državi i što politika koju vodi i energija koju u nju ulaže frustriraju njegove ekstremne protivnike, pa oni posežu za pretnjama. Nijedna od tih pretnji se ne odbacuje kao lažna ili neozbiljna, mi ne smemo da imamo taj luksuz ni jednog jedinog momenta.

Očekivanja od izbora 2. juna Imaćemo još ubedljiviji rezultat Kakva su vam očekivanja od izbora 2. juna? Hoće li Beograd dobiti vlast iz drugog pokušaja? - I na prošlim izborima u decembru smo imali jasno izraženu volju građana da naša koalicija nastavi da vodi Beograd, tako da sada očekujem još ubedljiviji rezultat u našu korist. Svi pokušaji proteklih meseci da se to ospori propali su kao jedna velika opstrukcija iz očaja zbog još jednog izbornog poraza. Završili smo s tim i očekujem 2. jun kao dan kada će građani Beograda vrlo ubedljivo da nam daju podršku da nastavimo ovaj period dinamičnog razvoja glavnog grada. Biće to najbolja ulaznica za pripremu svetske izložbe Ekspo 2027, od koje i Beograd i cela Srbija s pravom očekuju svoju veliku razvojnu priliku. Kakve su vam procene o rezultatu u ostalim lokalnim samoupravama? - I u drugim gradovima očekujem uspeh i moje partije i naše koalicije. Očekujem zato što smo i ja i moji drugovi iz SPS neprestano u direktnom kontaktu s građanima u svim delovima Srbije i dobro znamo njihovo raspoloženje. Naši rezultati su najbolja preporuka za nastavak naše politike, jer nema mesta u Srbiji koje u poslednjih desetak godina nije doživelo pozitivan preokret, i kada je reč o novim putevima, o zdravstvenim centrima, o obnovljenim i izgrađenim školama i vrtićima, a naročito o novim radnim mestima, kojih je pola miliona više. Kada je država ugrožena, osnovni zadatak mora biti da budemo zajedno, rame uz rame, u odbrani Srbije. Samo jaka Srbija može da izdrži sve pritiske. Zato smo u koaliciji i ja pozivam sve članove i birače SPS da izađu na izbore i glasaju za listu "Aleksandar Vučić - Srbija sutra".

Vodili ste srpsku diplomatiju kada je nastajala priča o stavljanju rezolucije o genocidu u Srebrenici pred GS UN. Sada na novoj funkciji ne učestvujete neposredno u tome, ali imate procenu u kojem smeru stvari idu posle nekoliko odlaganja glasanja?

- Jasno je da je reč o velikom pritisku na Srbiju, sigurno najvećem koji smo imali još od 1999. Kao ministar spoljnih poslova, zajedno s predsednikom Vučićem i članovima Vlade, od samog početka radio sam na tome da ova rezolucija ne bude doneta. Mi nijednog trenutka nemamo dilemu da je u pitanju pokušaj da se Srbija i srpski narod ovom rezolucijom trajno označe kao genocidni. Ovo je istorijska borba protiv zlokobnog pokušaja ocrnjivanja celog jednog naroda za jedan od najtežih zločina i mi ćemo se do poslednjeg trenutka boriti da se to ne dogodi. Šanse nam nisu velike, protiv nas su mnoge uticajne države Zapada, ali nada postoji do poslednjeg trenutka.