AU! DEJAN SE PLAŠI CARA?! ON JE NJEGOV D*PELIZAC! Rijaliti se trese zbog ovih tvrdnji o DRAGOJEVIĆU: Ne znam šta je s njim (VIDEO)

Milica Veselinović, devojka Mensura Ajdarpašića, komentarisala je odnos Dejana Dragojevića i Filipa Cara, a njeni komentari izazvali su veliku pažnju javnosti.

foto: Printscreen/Pink

- Ja ne mogu da podnesem kad neko pokušava da ponizi mog partnera. Oni to žele, žele da se svađaju sa nama. Mene je iznerviralo jer sam ja pokušavala da branim Mensura, a on se pobunio. Ovde se sve vidi i sve se zna. Dejan je potencirao da je Mensur loš u našem odnosu. Ja ne znam šta je sa Dejanom. To je on, vratio se u život, on je jako loš. Ljudi vide kako se Dejan ponaša prema prijateljima, videli su svi kako se ponaša prema Sandri, a sada to radi i sa Mensurom. Dejana su svi voleli kada je bio dobar, a on je sada pokazao opet pravog Dejana - rekla je Milica pa komentarisala odnos Dejana i Cara:

foto: Printscreen/Pink

- To što se drži sa Filipom, bukvalno izgleda da je on du*elizac Filipa Cara, on je njega branio na nominacijama...Ana Jovanović je sada pokazala ko je, mi smo mnogo čuli o njoj, pričalo se da je bila sa drugaričinim mužem, ona je splavarša. Ona nije išla u srednju školu. Karić je ponos Zvezdare a ona je katastrofa, ljudi je se srame - rekla je Milica, pa je dodala:

foto: Printscreen/Pink

- Aleks je muvala Mensura, a onda ušla u pruiču sa Dejanom, a setimo se da je Dalila rekla da će ona i Dejan srediti odnose kada budu 1:1, pa vi vidite - dodala je Milica.

Kurir.rs/S.M.

Bonus video:

00:30 PRIČALO SE DA SU POSVAĐANI: Oglasili se KARIĆ I MENSUR iz Crne Gore i otkrili PRAVU ISTINU o svom ODNOSU!